Támogatják a jövő vállalkozóit

Kedden Békéscsabára érkezett a fiatalokat segítő programsorozat. A Vállalkozás Ismereti Roadshow célja, hogy valós segítséget nyújtson a 17 és 25 év közötti fiataloknak saját vállalkozásuk elindításához.

Vincze Attila

Az országszerte összesen 21 helyszín közül kilencedikként érkezett Békéscsabára a Vállalkozás Ismereti Roadshow, melyet a Békéscsabai Szakképzési Centrum Gyulai úti főépületében rendeztek meg. Dr. Pálmai Gergely szakképzésért felelős helyettes államtitkár egyebek mellett arról beszélt, hogy mihez kezdhet az, aki a szakképzésben sikeresen szakmát szerez.

A Vállalkozás Ismereti Roadshow Békéscsabára érkezett
Békéscsabára érkezett kedden a Vállalkozás Ismereti Roadshow, melyen dr. Pálmai Gergely szakképzésért felelős helyettes államtitkár is felszólalt. Fotó: Vincze Attila

Mint mondta, egyrészt dönthet úgy, hogy a felsőoktatást választja, hisz az elmúlt években sokat dolgoztak a felsőoktatás és a szakképzés összekapcsolásán. Erre a Békéscsabai Szakképzési Centrum okleveles technikusi képzését hozta fel példaként. Ugyanakkor szerinte, ha valaki úgy gondolja, hogy inkább a munkaerőpiac várja, akkor az is egy jó választás lehet, mert szakmával a kezében a diákok biztosan találnak olyan munkát, amely jó jövedelemszintet tud biztosítani. Itt megjegyezte, hogy a magyar szakképzésben kialakított duális képzés európai szinten is megállja a helyét és nagyon erős lábakon áll, köszönhetően a helyi szakképzési centrumok és iparkamarák együttműködésének.

A Vállalkozás Ismereti Roadshow-n a munkáshitelről is szó esett

A helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy a harmadik út a vállalkozóvá válás lehet, mellyel akár nemcsak a saját, hanem munkaadóként mások megélhetése is biztosítható. Többek között ezért indította el a közelmúltban a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Vállalkozás Ismereti Roadshowt. Dr. Pálmai Gergely szólt a 25 év alattiak számára szabadon felhasználható kamatmentes munkáshitelről is, melyet szerinte mindenkinek, aki fiatalként vállalkozni szeretne, érdemes fontolóra vennie. Ez a lehetőség ugyanis például a vállalkozás beindítására vagy eszközvásárlásra, fejlesztésre is felhasználható.

Sikeres Békés vármegyei cégvezető mutatta be a vállalkozói lét előnyeit és hátrányait

Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója köszöntőjében bemutatta előadójukat, Losonczi Istvánt, a Losonczi Innovation Kft. cégvezetőjét, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Békés vármegyei szervezetének elnökét, aki annak idején a Gésziben végezte békéscsabai tanulmányait. A sikeres cégvezető előadásában az alkalmazotti, illetve a vállalkozói lét előnyeiről, valamint hátrányairól is beszélt.


 

 

