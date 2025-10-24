október 24., péntek

Salamon névnap

11°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
100 éves vadásztársaság

1 órája

Vadászévek krónikája: ne múljon el nyomtalanul ez a 100 év, könyv született

Címkék#történet#vadászterület#hagyomány#fénykép#vadásztársaság

Az idei könyvbemutatón már nem lehetett jelen az, akinek a neve fémjelezte a kiadvány születését, ám annál több szereplőt tett boldoggá a kiadvány megszületése. Vadászat, vadászok, a település helytörténeti kapcsolódásai, a hagyományok, a közösségük ereje mind helyet kaptak ebben a kötetben.

Csete Ilona

A tótkomlósi helytörténész, Csontos Pál mintha előre látta volna sorsát, jó históriáshoz méltón, időben papírra vetette 2022-ben a történetet, majd sok segítő, támogató jóvoltából megszületett a könyv egy jeles évfordulóra. A Vadászat, vadászok Tótkomlóson 1746-2022 című könyvet azon a nagyszabású ünnepségen mutatták be, ahol megemlékeztek a Száraz-Érmenti Vadásztársaság fennállásának a 100 éves évfordulójáról. 

Vadászok, vadászat: Karkus György a vadásztársaság megalapításának 100 éves évfordulójára írt könyvet
Karkus György bemutatta a vadásztársaság megalapításának 100 éves évfordulójára írt könyvet. A szerző felvétele

Tótkomlóson ebből az alkalomból ünnepi taggyűlést szerveztek a vadászok. Az emlékezések sorában a könyv bemutatása is helyet kapott.

A vadászat történetét vetette papírra

Csontos Pál helytörténész nagyon jól ismerte Tótkomlós történetét, gyűjtötte a Komlóshoz kötődő tárgyakat, fényképeket, relikviákat, iratokat, régi újságokat. Számtalan könyvet írt Tótkomlósról, a helyi egyesületekről és szívügyének tekintette Tótkomlós hagyományainak az ápolását és megőrzését az utókorra. 2024-ben hunyt el.

Vadászat, vadászok Tótkomlóson című könyv. A szerző felvétele

Csontos Pál és az elhunyt vadásztársak emlékének 1 perces néma felállással adóztak a könyvbemutatón. 

Karkus György elnök hírportálunknak elmondta, barátját kérte fel, a vadásztársaság megalapításának 100 éves évfordulójára írjon könyvet.

– Pali barátom hozzáfogott az anyaggyűjtéséhez, vadászkutya módjára (a szó legjobb értelmében) látott munkához. Járta a levéltárakat, tanulmányozta a vadásztársaság irattárát, kérdezte a még élő vadásztársakat és a hozzátartozóikat. Szorgosan gyűjtötte az anyagot, a képeket és minden relikviát. 

A vadászatok, összejövetelek krónikáit sok fotóval illusztrálták. A szerző felvétele

Vadászat, vadászok Tótkomlóson

– A könyv 1746-tól emlékszik vissza a vadászatra. Sok érdekes sztorit, vadászeredményt megőriz e kiadvány az utókornak. Hihetetlen, de igaz, akkoriban őz és fácán alig volt, nyúl, fogoly, fürj viszont bőségesen. Olvashatunk a tagdíjról, a vadőr fizetéséről, a vadászterületről, az új név felvételéről, a fácánnevelés kezdetéről, a nyúl-, az őz-, vaddisznó- és dámszarvasvadászatokról. Mindezeket jó sok képpel illusztráltuk – mondta az elnök.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu