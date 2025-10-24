Vadászévek krónikája: ne múljon el nyomtalanul ez a 100 év, könyv született

A tótkomlósi helytörténész, Csontos Pál mintha előre látta volna sorsát, jó históriáshoz méltón, időben papírra vetette 2022-ben a történetet, majd sok segítő, támogató jóvoltából megszületett a könyv egy jeles évfordulóra. A Vadászat, vadászok Tótkomlóson 1746-2022 című könyvet azon a nagyszabású ünnepségen mutatták be, ahol megemlékeztek a Száraz-Érmenti Vadásztársaság fennállásának a 100 éves évfordulójáról.

Karkus György bemutatta a vadásztársaság megalapításának 100 éves évfordulójára írt könyvet. A szerző felvétele

Tótkomlóson ebből az alkalomból ünnepi taggyűlést szerveztek a vadászok. Az emlékezések sorában a könyv bemutatása is helyet kapott.

A vadászat történetét vetette papírra

Csontos Pál helytörténész nagyon jól ismerte Tótkomlós történetét, gyűjtötte a Komlóshoz kötődő tárgyakat, fényképeket, relikviákat, iratokat, régi újságokat. Számtalan könyvet írt Tótkomlósról, a helyi egyesületekről és szívügyének tekintette Tótkomlós hagyományainak az ápolását és megőrzését az utókorra. 2024-ben hunyt el.

Vadászat, vadászok Tótkomlóson című könyv. A szerző felvétele

Csontos Pál és az elhunyt vadásztársak emlékének 1 perces néma felállással adóztak a könyvbemutatón.

Karkus György elnök hírportálunknak elmondta, barátját kérte fel, a vadásztársaság megalapításának 100 éves évfordulójára írjon könyvet.

– Pali barátom hozzáfogott az anyaggyűjtéséhez, vadászkutya módjára (a szó legjobb értelmében) látott munkához. Járta a levéltárakat, tanulmányozta a vadásztársaság irattárát, kérdezte a még élő vadásztársakat és a hozzátartozóikat. Szorgosan gyűjtötte az anyagot, a képeket és minden relikviát.

A vadászatok, összejövetelek krónikáit sok fotóval illusztrálták. A szerző felvétele

Vadászat, vadászok Tótkomlóson

– A könyv 1746-tól emlékszik vissza a vadászatra. Sok érdekes sztorit, vadászeredményt megőriz e kiadvány az utókornak. Hihetetlen, de igaz, akkoriban őz és fácán alig volt, nyúl, fogoly, fürj viszont bőségesen. Olvashatunk a tagdíjról, a vadőr fizetéséről, a vadászterületről, az új név felvételéről, a fácánnevelés kezdetéről, a nyúl-, az őz-, vaddisznó- és dámszarvasvadászatokról. Mindezeket jó sok képpel illusztráltuk – mondta az elnök.