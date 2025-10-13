Ebben az üzletben tilos megelégedni a kiírt árakkal

Nem akármilyen üzlet nyílik Gyulán.

Nem akármilyen üzlet nyílik, itt alkudni kötelező. Fotó: Erdélyi Árusok Gyula/Facebook

Olyan üzlet nyílik, ahol alkudni kötelező

Azt hihetnénk, hogy a piacon vagy a vásárban vagyunk, pedig csak egy gyulai üzletbe tértünk be. Itt kötelező alkudozás, emellett az árukészlet is nagyon széles körű lesz.

Nem fogja kitalálni, ki járt Békésben

Különleges vendég tért be Békés vármegye talán legnagyobb és legkülönlegesebb régiségboltjába. Az előadó el volt ragadtatva attól, amit látott a Malom Kávézó és Régiségboltban, és le is csapott egy-két érdekességre.

Sztojka József különleges birodalmának, a Malom Kávézó és Régiségboltnak sokan a csodájára járnak. Fotó: Bencsik Ádám

A Lidl újítása miatt országszerte áll a bál

A szokásos akciók mellett most a Lidl Magyarország egy előre be nem jelentett újdonsággal is előrukkolt. Utánajártunk, hogy mit szóltak a vásárlók ehhez a változáshoz.

A Lidl bevásárlókocsijai figyelmeztetés nélkül leblokkolhatnak. Forrás: beol.hu

Meglepődött az apa, amikor felébredt

Vörös foltokkal ébredt egy férfi, ami miatt szét kellett szedni az egész szobát. Az ágyi poloska okozta fertőzések száma meredeken emelkedik Békéscsabán és Békés vármegyében egyaránt.

Az ágyi poloska irtása a szakmai egyik csúcskihívása. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Elhunyt főorvosától búcsúzik a kórház

Hosszan tartó, türelemmel és méltósággal viselt súlyos betegség után elhunyt Dr. Tobak Zoltán.

Dr. Tobak Zoltán október 2-án hunyt el. Fotó: Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet/Facebook