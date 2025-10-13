2 órája
Ebben az üzletben tilos megelégedni a kiírt árakkal
Békésben újra divat lett a múlt: nem hinnéd, ki válogatott a Malom Kávézó és Régiségbolt kincsei között. Ráadásul Gyulán olyan üzlet nyílik, ahol nem kell megelégedni a kiírt árakkal. Mutatjuk múlt heti legolvasottabb cikkeinket.
Nem akármilyen üzlet nyílik Gyulán.
Olyan üzlet nyílik, ahol alkudni kötelező
Azt hihetnénk, hogy a piacon vagy a vásárban vagyunk, pedig csak egy gyulai üzletbe tértünk be. Itt kötelező alkudozás, emellett az árukészlet is nagyon széles körű lesz.
Nem fogja kitalálni, ki járt Békésben
Különleges vendég tért be Békés vármegye talán legnagyobb és legkülönlegesebb régiségboltjába. Az előadó el volt ragadtatva attól, amit látott a Malom Kávézó és Régiségboltban, és le is csapott egy-két érdekességre.
A Lidl újítása miatt országszerte áll a bál
A szokásos akciók mellett most a Lidl Magyarország egy előre be nem jelentett újdonsággal is előrukkolt. Utánajártunk, hogy mit szóltak a vásárlók ehhez a változáshoz.
Meglepődött az apa, amikor felébredt
Vörös foltokkal ébredt egy férfi, ami miatt szét kellett szedni az egész szobát. Az ágyi poloska okozta fertőzések száma meredeken emelkedik Békéscsabán és Békés vármegyében egyaránt.
Elhunyt főorvosától búcsúzik a kórház
Hosszan tartó, türelemmel és méltósággal viselt súlyos betegség után elhunyt Dr. Tobak Zoltán.
