1 órája

Kedden változás várható az üzemanyagárakban. Egyesek számára csökken majd az üzemanyag ára, míg másoknak változatlan marad.

Kik járnak jól az új üzemanyagárakkal?

Az üzemanyagárak ismét csökkenésnek indultak.

Kedden árcsökkenés várható: a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, míg a gázolaj ára nem változik.

Ma, hétfőn az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon (2025.10.13-án):

A 95-ös benzin ára: 582 Ft/liter

A gázolaj ára: 586 Ft/liter

 

