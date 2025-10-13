Holtankoljak
1 órája
Kik járnak jól az új üzemanyagárakkal?
Kedden változás várható az üzemanyagárakban. Egyesek számára csökken majd az üzemanyag ára, míg másoknak változatlan marad.
Az üzemanyagárak ismét csökkenésnek indultak.
Forrás: Illusztráció: Shutterstock
Kedden árcsökkenés várható: a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, míg a gázolaj ára nem változik.
Ma, hétfőn az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon (2025.10.13-án):
A 95-ös benzin ára: 582 Ft/liter
A gázolaj ára: 586 Ft/liter
