Több utat is lezárnak Békésben
Számos településen tartanak ünnepi megemlékezést az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából, melynek következtében több szakaszt lezárnak erre az időszakra. Mutatjuk, mire készülj, ha autóval közlekedsz - olvasható a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.
Békés
- Délelőtt 9:45 és 11:45 között lezárják a Petőfi utca Malom utcától a Széchenyi térig tartó szakaszát, valamint magát a Széchenyi teret is. A városközpontot így érdemes elkerülni ebben az időben.
Békéscsaba
- A megyeszékhelyen 10:45 és 12:15 között nem lehet majd behajtani az Irányi utcára, ezért érdemes alternatív útvonalat választani.
Gyula
Két helyszínen is lesz megemlékezés:
- 9:30 és 10:30 között a Fehér-Körös gyulavári hídfőjénél, ahol a hídon teljes útzár lesz – kivételt csak a Volán menetrend szerinti járatai kapnak.
- 11:00 és 12:30 között az Október 23-a téren tartanak ünnepséget. Ekkor a Városház utca is le lesz zárva több csomópontnál, köztük a Kossuth Lajos, Munkácsy Mihály, Megyeház, Harruckern tér és Petőfi tér irányában.
Biharugra
- Itt 10:00 és 11:00 között számíthatnak lezárásra az autósok a Kossuth utca – Erzsébet utca és az Erzsébet utca – Alkotmány utca közötti szakaszon.
