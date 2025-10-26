október 26., vasárnap

Dömötör névnap

15°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Lezárnak egy fontos útszakaszt a városban

Címkék#Bodoky utca#Bodoky közben#trafóállomás#útlezárás#MVM Zrt

Hétfőtől nagyon fontos változás lép életbe a helyi közlekedésben. Útlezárással járó munkavégzés kezdődik az OTP-fiók környékén. Érdemes nagyon figyelni.

Papp Gábor

Október 27-én, hétfőn reggel 8 órakor útlezárással járó munkavégzés kezdődik Gyulán, az OTP-fiók és a Béke sugárúti szolgáltató sor mögötti területen – tájékoztatott a gyulai önkormányzat.

Az útlezárás már hétfőn reggel életbe lép
Az útlezárás már hétfőn reggel életbe lép. Fotó : Gyula Város Önkormányzatának hivatalos oldala 

Útlezárással járó munkavégzés kezdődik

A részletekről az önkormányzati közleményből megtudtuk, az MVM Zrt. megbízásából a Primavill Kft. munkatársai átépítik a Béke sugárúti szolgáltató sor mögötti trafóállomást, valamint burkolat alatti fúrással kiváltják a Bodoky közben található trafó és a Béke sugárúti trafó közötti középfeszültségű földkábelt.

A munkavégzés helyszíne a 13. szám előtt az úttesten lesz, a gyalogos átjárónál. A kivitelezési munkák miatt a szolgáltató sor mögötti utcaszakaszt, a Béke sugárút. 9–19. tömbházak előtt teljes szélességben lezárják a gépjárműforgalom elől 2025. október 27. és november 27. között. A munkavégzés a gyalogos közlekedést nem érinti.

A munkavégzés ideje alatt:

  • az OTP melletti 4 db parkolót ideiglenesen rakodótérként alakítják ki az üzletek és a csomagautomaták áruellátása érdekében;
  • az új építésű társasházakat a Bodoky utca felől az OTP mögötti úton lehet megközelíteni;
  • a mentők, a tűzoltók és a rendőrök behajtását mindkét irányból biztosítják.

Az érintett lakókat, az üzleteket, a mentőket, a rendőrséget és a tűzoltóságot az MVM Zrt. is értesíti.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu