Lezárnak egy fontos útszakaszt a városban

Október 27-én, hétfőn reggel 8 órakor útlezárással járó munkavégzés kezdődik Gyulán, az OTP-fiók és a Béke sugárúti szolgáltató sor mögötti területen – tájékoztatott a gyulai önkormányzat.

Az útlezárás már hétfőn reggel életbe lép. Fotó : Gyula Város Önkormányzatának hivatalos oldala

Útlezárással járó munkavégzés kezdődik

A részletekről az önkormányzati közleményből megtudtuk, az MVM Zrt. megbízásából a Primavill Kft. munkatársai átépítik a Béke sugárúti szolgáltató sor mögötti trafóállomást, valamint burkolat alatti fúrással kiváltják a Bodoky közben található trafó és a Béke sugárúti trafó közötti középfeszültségű földkábelt.

A munkavégzés helyszíne a 13. szám előtt az úttesten lesz, a gyalogos átjárónál. A kivitelezési munkák miatt a szolgáltató sor mögötti utcaszakaszt, a Béke sugárút. 9–19. tömbházak előtt teljes szélességben lezárják a gépjárműforgalom elől 2025. október 27. és november 27. között. A munkavégzés a gyalogos közlekedést nem érinti.

A munkavégzés ideje alatt:

az OTP melletti 4 db parkolót ideiglenesen rakodótérként alakítják ki az üzletek és a csomagautomaták áruellátása érdekében;

az új építésű társasházakat a Bodoky utca felől az OTP mögötti úton lehet megközelíteni;

a mentők, a tűzoltók és a rendőrök behajtását mindkét irányból biztosítják.

Az érintett lakókat, az üzleteket, a mentőket, a rendőrséget és a tűzoltóságot az MVM Zrt. is értesíti.