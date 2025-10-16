Sikeres volt minden újraélesztés - galériával

A városban ennyi egyenruhást régen láttak egyszerre, egy helyen, sokan nem is értették, csak találgatták, talán tragédia történt? Jelenlétük egy fontos dátumra hívta fel a figyelmet: október 16. az újraélesztés világnapja.

Az újraélesztés világnapján a mezőkovácsháziak az újraélesztés egyszerű mozdulatsorát gyakorolhatták. Fotó: Gigacz Balázs

Ne feledjük, hogy mindenki képes életet menteni, akár egy iskolás diák is. A hirtelen szívmegállást követő azonnali megkezdett újraélesztés jelentősen növeli a túlélési esélyt.

Újraélesztés: képes vagy rá!

A hirtelen szívmegállás az egyik vezető halálok ma hazánkban, és ugyanúgy érintheti a fiatal, egészséges szervezetet, mint az idős vagy beteg embert. Éppen ezért kiemelten fontos a laikusok gyors helyzetfelismerése, a mentő hívása a 112-es segélyszámon és az újraélesztés gyors megkezdése.

Mezőkovácsháza egyenruhásai összefogtak és az újraélesztés világnapján tűzoltók, mentők, rendőrök együtt mutatták meg, hogyan kell időveszteség nélkül megkezdeni az újraélesztést. A helyi iskola diákjai, az éppen arra járó járókelők érdeklődve kísérték figyelemmel az előkészületeket és a bemutatót, majd a szervezők invitálására lelkesen vettek részt az újraélesztés elsajátításában. Ezen a napon sokaknak sikerült bátorságot meríteniük és elsajátítani az újraélesztés technikáját.