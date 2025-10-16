október 16., csütörtök

Életmentés

2 órája

Sikeres volt minden újraélesztés - galériával

Címkék#Újraélesztés#világnap#életmentés

Te is képes vagy rá! A gyors helyzetfelismerés, a mentők értesítése, az újraélesztés gyors megkezdése életeket menthet. Ebben a városban ezt be is bizonyították.

Csete Ilona

A városban ennyi egyenruhást régen láttak egyszerre, egy helyen, sokan nem is értették, csak találgatták, talán tragédia történt? Jelenlétük egy fontos dátumra hívta fel a figyelmet: október 16. az újraélesztés világnapja.

újraélesztés világnapja: mindenkit sikerült megmenteni
Az újraélesztés világnapján a mezőkovácsháziak az újraélesztés egyszerű mozdulatsorát gyakorolhatták. Fotó: Gigacz Balázs

Ne feledjük, hogy mindenki képes életet menteni, akár egy iskolás diák is. A hirtelen szívmegállást követő azonnali megkezdett újraélesztés jelentősen növeli a túlélési esélyt. 

Újraélesztés: képes vagy rá!

A hirtelen szívmegállás az egyik vezető halálok ma hazánkban, és ugyanúgy érintheti a fiatal, egészséges szervezetet, mint az idős vagy beteg embert. Éppen ezért kiemelten fontos a laikusok gyors helyzetfelismerése, a mentő hívása a 112-es segélyszámon és az újraélesztés gyors megkezdése. 

Mezőkovácsháza egyenruhásai összefogtak és az újraélesztés világnapján tűzoltók, mentők, rendőrök együtt mutatták meg, hogyan kell időveszteség nélkül megkezdeni az újraélesztést. A helyi iskola diákjai, az éppen arra járó járókelők érdeklődve kísérték figyelemmel az előkészületeket és a bemutatót, majd a szervezők invitálására lelkesen vettek részt az újraélesztés elsajátításában. Ezen a napon sokaknak sikerült bátorságot meríteniük és elsajátítani az újraélesztés technikáját.

Újraélesztés világnapja Mezőkovácsházán

Fotók: Gigacz Balázs

A mezőkovácsháziak a világnapon gyakorolhattak

Az ötletgazda, a kezdeményező Béni-Varga Ágnes, a Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány kuratóriumi elnöke hírportálunk érdeklődésére elmondta, a résztvevő szervezetek vezetői az ötlet felvetésekor azonnal támogatták annak megvalósítását. Medgyesi István, a mezőkovácsházi mentőállomás vezetője és bajtársai biztosították a szakmai hátteret. A társszervek munkatársai lelkesen gyakorolták az újraélesztés lépéseit, hogy a hat újraélesztő babán közösen bemutathassák a helyes technikát az érdeklődők számára, akik így könnyebben elsajátíthatták az egyszerű mozdulatsorokat. 

A szervező úgy fogalmazott: reméli, a világnapon megtanult ismeretekkel a mezőkovácsháziak baj esetén bátran mernek segíteni embertársaikon, azzal is jelentősen növelve a túlélési esélyt.

