Újra kinyit a legendás csabai diszkó

Egy korszak, egy közösség, egy életérzés. Ez volt a Club Eldorado, amely hosszú éveken át meghatározta Békéscsaba és az ország éjszakai életét. Most pedig eljött az idő, hogy újra kinyisson az Eldorado, mégpedig a Mamma Miában.

A legendás Club Eldorado éled felFotó: Mamma Mia Békéscsaba/Facebook

A szervezők elmondták, ez az este nem csupán egy emlékbuli, ez egy időutazás. Aki ott volt, tudja, mi vár rá. Ha nem, most átélheti, milyen az igazi Eldorado-életérzés. Ez az emlékbuli természetesen mit sem érne a korszak meghatározó lemezlovasai nélkül, akik mindkét termet megtöltik november 8-án, szombaton a Mamma Miában. Nagyterem: Budai, Newl, Frost Galaghan, Exit és Slater. Kisterem: Funky, RNB és sláger party, jönnek a tűzforró ritmusok.