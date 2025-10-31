október 31., péntek

Farkas névnap

14°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Éjszakai élet

28 perce

Újra kinyit a legendás csabai diszkó

Címkék#csabai diszkó#korszak#lemezlovas#Békéscsaba

Vannak olyan bulik, amiket nem lehet kihagyni, a megjelenés kötelező. A következő ilyen éjszaka hamarosan eljön, amikor egy legendás csabai diszkó éled fel.

Beol.hu

Egy korszak, egy közösség, egy életérzés. Ez volt a Club Eldorado, amely hosszú éveken át meghatározta Békéscsaba és az ország éjszakai életét. Most pedig eljött az idő, hogy újra kinyisson az Eldorado, mégpedig a Mamma Miában.

A legendás Club Eldorado éled felFotó: Mamma Mia Békéscsaba/Facebook

A szervezők elmondták, ez az este nem csupán egy emlékbuli, ez egy időutazás. Aki ott volt, tudja, mi vár rá. Ha nem, most átélheti, milyen az igazi Eldorado-életérzés. Ez az emlékbuli természetesen mit sem érne a korszak meghatározó lemezlovasai nélkül, akik mindkét termet megtöltik november 8-án, szombaton a Mamma Miában. Nagyterem: Budai, Newl, Frost Galaghan, Exit és Slater. Kisterem: Funky, RNB és sláger party, jönnek a tűzforró ritmusok.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu