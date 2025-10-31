28 perce
Újra kinyit a legendás csabai diszkó
Vannak olyan bulik, amiket nem lehet kihagyni, a megjelenés kötelező. A következő ilyen éjszaka hamarosan eljön, amikor egy legendás csabai diszkó éled fel.
Egy korszak, egy közösség, egy életérzés. Ez volt a Club Eldorado, amely hosszú éveken át meghatározta Békéscsaba és az ország éjszakai életét. Most pedig eljött az idő, hogy újra kinyisson az Eldorado, mégpedig a Mamma Miában.
A szervezők elmondták, ez az este nem csupán egy emlékbuli, ez egy időutazás. Aki ott volt, tudja, mi vár rá. Ha nem, most átélheti, milyen az igazi Eldorado-életérzés. Ez az emlékbuli természetesen mit sem érne a korszak meghatározó lemezlovasai nélkül, akik mindkét termet megtöltik november 8-án, szombaton a Mamma Miában. Nagyterem: Budai, Newl, Frost Galaghan, Exit és Slater. Kisterem: Funky, RNB és sláger party, jönnek a tűzforró ritmusok.
