Újra kinyit a legendás Arizona Disco

Tánc- és éjszakai klubként 2003-2007. között működött Békéscsabán a Kazinczy és az Őr utca sarkán az Arizona. A legendás Arizona-bulik hangulatát a békéscsabai Mamma Mia visszahozza most szombaton, egyetlen éjszakára.

Arizona Disco Emlékbulin találkozhatnak a régi arcok is a Mamma Miában, a közönség pöröghet az Arizona-zenékre, és átélhetik újra azokat az estéket, amiket soha nem felejtenek. A lemezjátszók, a keverőpult mögött az Arizona Disco egykori rezidense: DJ Hlásznyik – a régi idők legjobb dallamaival. Sztárvendég a DeJa-Vu Együttes, és természetesen felcsendül majd a „Rossz lány” is!

Az Arizona-hangulat újra megelevenedik