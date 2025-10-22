Friss falatok
40 perce
Új reggeliző nyílt, mutatjuk hol!
Aki korán kel, ha aranyat nem is, de egy kiadós reggelit lelhet azon az új helyen, ami a napokban nyílt meg.
Napindító Reggeliző néven nyílt új vendéglátóhely Gyomaendrődön – olvasható a Tourinform Gyomaendrőd Facebook-oldalán. A reggeliző az Apponyi utca 41. szám alatt nyílt meg, és hétfőtől szombatig várja azokat, akik finom falatokkal szeretnék indítani a napot. Sonkás és rántott húsos szendvicsek, retró melegszendvics és friss rétesek is várják a koránkelőket. A mottó: Minden, ami egy jó reggelihez kell!
