Tűzeset rázta meg Sarkadot – egy család élete pillanatok alatt megváltozott

El kellett hagynia otthonát egy háromgyermekes családnak. Újabb részletek derültek ki a vasárnapról hétfőre virradó éjjel történt sarkadi tűzesetről. Az elmúlt időszakban több tragédia is borzolta a kedélyeket, a katasztrófavédelem pedig fontos figyelmeztetést adott ki.

A sarkadi tűzeset során egy melléképület égett, a lángok azonban a lakóépület tetőszerkezetére is átterjedtek. Fotó: katasztrófavédelem

A lakóépület tetőszerkezetének nagy része is megsemmisült a sarkadi tűzeset során

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Makhajda Bence tűzoltó őrmester hozzátette, hogy a lakóépület tetőszerkezetére ugyancsak átterjedtek a lángok, annak 80 százaléka megsemmisült. A lakóépület füsttel telítődött.