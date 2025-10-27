1 órája
Tűzeset rázta meg Sarkadot – egy család élete pillanatok alatt megváltozott
Súlyos tűzeset történt éjjel Sarkadon. A lángok gyorsan terjedtek, és egy háromgyermekes családnak egyik pillanatról a másikra el kellett hagynia otthonát.
El kellett hagynia otthonát egy háromgyermekes családnak. Újabb részletek derültek ki a vasárnapról hétfőre virradó éjjel történt sarkadi tűzesetről. Az elmúlt időszakban több tragédia is borzolta a kedélyeket, a katasztrófavédelem pedig fontos figyelmeztetést adott ki.
A lakóépület tetőszerkezetének nagy része is megsemmisült a sarkadi tűzeset során
A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Makhajda Bence tűzoltó őrmester hozzátette, hogy a lakóépület tetőszerkezetére ugyancsak átterjedtek a lángok, annak 80 százaléka megsemmisült. A lakóépület füsttel telítődött.
Sarkadi tűz, lakóépület tetőszerkezete égettFotók: Katasztrófavédelem
