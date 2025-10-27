október 27., hétfő

Szabina névnap

10°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

1 órája

Tűzeset rázta meg Sarkadot – egy család élete pillanatok alatt megváltozott

Címkék#Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#sarkadi tűzeset#zeneszekreter#csabai kolbászfesztivál

Súlyos tűzeset történt éjjel Sarkadon. A lángok gyorsan terjedtek, és egy háromgyermekes családnak egyik pillanatról a másikra el kellett hagynia otthonát.

Beol.hu

El kellett hagynia otthonát egy háromgyermekes családnak. Újabb részletek derültek ki a vasárnapról hétfőre virradó éjjel történt sarkadi tűzesetről. Az elmúlt időszakban több tragédia is borzolta a kedélyeket, a katasztrófavédelem pedig fontos figyelmeztetést adott ki.

A sarkadi tűzeset
A sarkadi tűzeset során egy melléképület égett, a lángok azonban a lakóépület tetőszerkezetére is átterjedtek. Fotó: katasztrófavédelem

A lakóépület tetőszerkezetének nagy része is megsemmisült a sarkadi tűzeset során

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Makhajda Bence tűzoltó őrmester hozzátette, hogy a lakóépület tetőszerkezetére ugyancsak átterjedtek a lángok, annak 80 százaléka megsemmisült. A lakóépület füsttel telítődött. 

Sarkadi tűz, lakóépület tetőszerkezete égett

Fotók: Katasztrófavédelem

Csabán látták a szökevénycelebeket, több kép is született róluk

Békéscsabán tűnt fel az egyik híres menekülőpáros, bármerre mentek, a szökevénycelebek nagy feltűnést keltettek. Elkezdődött a Most Wanted – A hajsza, az év celebüldözése.

Most Wanted: jellegzetes ruhájukban nagy feltűnést keltettek a Csabai Kolbászfesztiválon. Olvasói fotó

A kolbászfesztivál igazgatójának is megvan a receptje: ilyen volt az idei gigarendezvény 

Három napig lényegében lemaradt az evésről, de csak azért, mert a rengeteg teendője miatt eszébe sem jutott. Hégely Sándor, a Csabai Kolbászfesztivál 2025 igazgatója szokásához hűen, a töltött káposzták illatfelhőhőjében értékelte vasárnap az október 23-26. közötti rendezvényt.

Ilyen volt az idei Csabai Kolbászfesztivál

Fotók: BMH

Micsoda buli volt! Képeken és videón a NOX koncertje

A Csabai Kolbászfesztivál zenei kínálatára idén sem lehetett panasz. Fergeteges koncertet adott a Nox.

Desh dumájára sokan voltak vevők Csabán

Az egyik legkedveltebb hazai rapper, Desh fellépésével zárultak a nagykoncertek az idei Csabai Kolbászfesztiválon.

Egy kis csoda: újra szól a legendás, több mint 200 éves zeneszekreter

Újra szól a zenegép. Ismét meghallgatható az egészen különleges, antik fuvolasípos zeneszekreter a város egyik legikonikusabb helyén, a Százéves cukrászda épületében.
 

A Százéves cukrászda zeneszekretere ismét a hely dísze
A Százéves cukrászda zeneszekreterét Balogh László és dr. Görgényi Ernő mutatta be. Fotó: dr. Görgényi Ernő Facebook oldala

Megrázó fotókon a hajnali brutális baleset

Sarkad külterületén, a Gyulai úton történt baleset miatt szombat hajnalban vonultak ki a hatóságok – a tűzoltók, rendőrök és mentők is dolgoztak a helyszínen.

Összecsattant két autó Sarkadnál

Fotók: Katasztrófavédelem

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu