Bővítik a kilátót, sétányt is építenek az Éden-tavaknál

A TOP Plusz keretében 111 millió forint támogatást nyert el turisztikai fejlesztésekre Sarkad, az Éden-tavaknál várhatók beruházások. A tervek szerint, sikeres beszerzési eljárás esetében 2026 elején elindulhatnak a tényleges munkálatok, és azok akár 2026 tavaszán véget is érhetnek – közölték az önkormányzatnál, ahol részletezték azt is, hogy mi épül.

Komoly turisztikai fejlesztés indult el Sarkadon, az Éden-tavaknál, rövidesen rajtolhatnak a munkálatok. Fotó: MW

Lineáris kilátó és lombkoronasétány is épül az Éden-tavaknál

Sarkad ékszeres dobozának tekinthetők az Éden-tavak, amelyek nem csak a horgászokat vonzzák. Korábban itt, a két tó közötti részen építettek egy ötszintes kilátót – amelyet Fish Guard Tower névre kereszteltek –, most pedig ezt bővítenék kétoldali irányban épülő lineáris szárnnyal. A lineáris kilátóval több mint 85 négyzetméternyi újabb felület jön létre, ahonnan csodás kilátás nyílik a vízfelületre.

Nem csak a kilátóról lehetne azonban megcsodálni az Éden-tavak élővilágát. A Gyulai úti körforgalomban működik egy szökőkút, annak vízgépészeti épületét az Éden-tavak felőli rézsűben alakították ki. Innen egy – a terasszal együtt 50 négyzetméteres – lombkoronasétányon lehetne kijutni az Éden-tó I.-hez, itt lenne egy közösségi halmegfigyelő pont, vagyis a Community Fish Observation Point.

Ahogy a lombkoronasétány, úgy a lineáris kilátó is fúrt beton alapokon áll majd, a beton-fa-acél szerkezetükkel illeszkednek a környezetükbe.

A turisztikai fejlesztés keretében bővítik a kerékpárút-hálózatot

A turisztikai fejlesztés keretében 420 méteren bicikliutat ugyancsak építenek, mégpedig a Kőrös utcában. A sarkadi kerékpárút-hálózat ezen bővítése pedig azt eredményezi, hogy körbe lehet majd tekerni az Éden-tavakat – ismertették az önkormányzat honlapján. A bringautak karbantartása érdekében beszereznek egy seprős kocsit is.