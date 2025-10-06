Traffiboxot láttál, de nem fékeztél? Most jöhet a feketeleves...

A gyorshajtás a rohanó világ egyik nagy problémája. Bárkivel előfordulhat, hogy sietség, türelmetlenség vagy éppen figyelmetlenség miatt átlépi a sebessséghatárt. Ha olyan helyen történik, ahol traffipax is van, akkor valószínűleg drága fénykép is készül az autóról, és rövid időn belül érkezik egy kellemetlen meglepetés a postaládába. Hiába tűnhet apróságnak a sebességhatár átlépése, súlyos következménnyel járhat, akár halálos tragédiába is torkollhat. Ennek megelőzése, és a gyorshajtás visszaszorítása érdekében hamarosan újabb sebességmérő eszközöket vetnek be, érkeznek a szupertraffipaxok.

Az új szupertraffipaxok azonnal mérnek és büntetnek. Fotó: Bencsik Ádám / Forrás: MW-archív

Miért indokolt a szupertraffipaxok alkalmazása?

Az ország útjai mentén jelenleg megközelítőleg 280 traffibox áll. A rendőrök ezekbe mobil sebességmérőket szoktak elhelyezni, jellemzően ARH CAM S-1 készülékeket, de ezekből nincs annyi, hogy minden dobozba tudjanak tenni, ezért sok helyen üresen áll. Ez a települések vezetőit és a lakosságot is zavarja, hiszen a doboz ott áll, de nem biztos, hogy mér is. Érthető okokból egy üres doboznak nincs akkora visszatartó ereje sem, egyáltalán nem biztos, hogy csökkenti a gyorshajtás miatt kialakuló balesetveszélyes helyzeteket. Pedig a cél pont a közlekedés biztonságosabbá tétele.

Az eltűnt kutató keresése – az elmúlt napokhoz hasonlóan – hétfőn is folytatódik. Fotó: haon.hu/Tóth Imre

