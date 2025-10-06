október 7., kedd

Hírösszefoglaló

18 órája

Traffiboxot láttál, de nem fékeztél? Most jöhet a feketeleves...

Címkék#baleset#beol videó#traffipax#összefoglaló#forradalom#Békéscsaba#Gyula

Hamarosan új sebességmérőktől retteghetnek az autósok. Érkezik a TraffiCapture-Lite, vagy ahogy sokan hívják, TC-Lite, azaz a az új szupertraffipax. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 6-án.

Beol.hu

A gyorshajtás a rohanó világ egyik nagy problémája. Bárkivel előfordulhat, hogy sietség, türelmetlenség vagy éppen figyelmetlenség miatt átlépi a sebessséghatárt. Ha olyan helyen történik, ahol traffipax is van, akkor valószínűleg drága fénykép is készül az autóról, és rövid időn belül érkezik egy kellemetlen meglepetés a postaládába. Hiába tűnhet apróságnak a sebességhatár átlépése, súlyos következménnyel járhat, akár halálos tragédiába is torkollhat. Ennek megelőzése, és a gyorshajtás visszaszorítása érdekében hamarosan újabb sebességmérő eszközöket vetnek be, érkeznek a szupertraffipaxok.

A jaminai traffiboxba is kerülhet szupertraffipax
Az új szupertraffipaxok azonnal mérnek és büntetnek. Fotó: Bencsik Ádám / Forrás: MW-archív

Miért indokolt a szupertraffipaxok alkalmazása?

Az ország útjai mentén jelenleg megközelítőleg 280 traffibox áll. A rendőrök ezekbe mobil sebességmérőket szoktak elhelyezni, jellemzően ARH CAM S-1 készülékeket, de ezekből nincs annyi, hogy minden dobozba tudjanak tenni, ezért sok helyen üresen áll. Ez a települések vezetőit és a lakosságot is zavarja, hiszen a doboz ott áll, de nem biztos, hogy mér is. Érthető okokból egy üres doboznak nincs akkora visszatartó ereje sem, egyáltalán nem biztos, hogy csökkenti a gyorshajtás miatt kialakuló balesetveszélyes helyzeteket. Pedig a cél pont a közlekedés biztonságosabbá tétele. 

Újra vízen a békési halőrök: tovább keresik az eltűnt kutatót

Tovább folytatódik az eltűnt debreceni egyetemista keresése Békés megyében is. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) halőrei is vízre szálltak hétfőn az eltűnt kutatót keresve.

eltűnt kutató keresése
Az eltűnt kutató keresése – az elmúlt napokhoz hasonlóan – hétfőn is folytatódik. Fotó: haon.hu/Tóth Imre

Múlt hét kedden súlyos baleset történt a Hortobágy–Berettyó főcsatornáján, Püspökladány közelében, ahol elsüllyedt egy csónak, benne négy emberrel, köztük Huttman Mátéval, az eltűnt kutatót azóta is keresik. A Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékének munkatársai tudományos mintavételt végeztek, amikor a baleset bekövetkezett. Hárman ki tudtak úszni, de a 25 éves fiatalnak nyoma veszett. A Haon.hu cikke szerint a kutatás eddig nem járt eredménnyel, egy fél pár cipőt találtak meg mindössze. 

Minden megváltozott, amikor a sofőr kinyitotta a kocsi ajtaját

Extrém körülmények között szenvedett sérülést egy biciklis szombaton. A kerékpáros balesetben egy férfi súlyosan sérült.

súlyos kerékpáros baleset
A helyszínelés pillanatai: a kocsi kinyitott ajtaja miatt történt a kerékpáros baleset. Forrás: police.hu

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-posztjában számolt be a kerékpáros balesetről.

Szarvas Péter: fontos, hogy jól érezze magát a Vulcan Shield Global Békéscsabán

A valaha volt legnagyobb ipari fejlesztés valósul meg Békéscsabán, Békés vármegyében. A szingapúri cég, a Vulcan Shield Global a következő években három, összesen 280 milliárd forintos beruházás eredményeként – amelyet a magyar kormány 49 milliárd forinttal fog támogatni – összességében 2500 munkahelyet teremt. Szarvas Péter polgármester interjúnkban beszélt arról, hogy ennek milyen hatása lehet Békéscsabára.

Szarvas Péter polgármester a Vulcan Shield Global beruházásáról
Szarvas Péter polgármester hangsúlyozta: fontos, hogy a Vulcan Shield Global jól érezze magát a városban, mert akkor viszi Békéscsaba jó hírét.  Fotó: Bencsik Ádám

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be a minap a Békés Vármegyei Kormányhivatalban, hogy a Vulcan Shield Global fejlesztése Békéscsaba és Békés vármegye történetének valaha volt legnagyobb beruházása. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Eszméket és eszményeket szuronyokkal nem lehet elpusztítani: az aradi vértanúkra emlékeztek Gyulán – galériával

Az igazságos forradalmakat és szabadságharcokat le lehet ugyan verni, de eszméket és eszményeket szuronyokkal nem lehet elpusztítani – hangsúlyozta Maruzs Roland ezredes hétfőn délelőtt Gyulán. A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka az aradi vértanúk emléknapja alkalmából elmondta, 1849 október 6-a az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc történetének egyik legtragikusabb, ám üzenetében legfelemelőbb napja.

 

