1 órája
Láttad a traffiboxokat, de nem lassítottál? Akkor van egy rossz hírünk
Hamarosan új sebességmérőktől retteghetnek az autósok. A TraffiCapture-Lite, vagy ahogy sokan hívják, TC-Lite, azaz a szupertraffipax túljutott a hatósági teszteken és hamarosan munkába áll.
A gyorshajtás a rohanó világ egyik nagy problémája. Bárkivel előfordulhat, hogy sietség, türelmetlenség vagy éppen figyelmetlenség miatt átlépi a sebessséghatárt. Ha olyan helyen történik, ahol traffipax is van, akkor valószínűleg drága fénykép is készül az autóról, és rövid időn belül érkezik egy kellemetlen meglepetés a postaládába. Hiába tűnhet apróságnak a sebességhatár átlépése, súlyos következménnyel járhat, akár halálos tragédiába is torkollhat. Ennek megelőzése, és a gyorshajtás visszaszorítása érdekében hamarosan újabb sebességmérő eszközöket vetnek be, érkeznek a szupertraffipaxok.
A balesetek egyik legfőbb oka a gyorshajtás
A rendőrségi adatok szerint továbbra is az egyik vezető baleseti ok a megengedett sebességhatár átlépése. Békés vármegyében az év első felében a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek 18 százaléka gyorshajtás miatt történt, országos szinten ez az arány 26 százalék.
Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense elmondta, nem azért kell betartani a megengedett sebességet, hogy ne legyen bírság. Az sokkal nagyobb büntetés, ha egy éles helyzetben nem sikerül megállni, és végzetes baleset történik.
Miért indokolt a szupertraffipaxok alkalmazása?
Az ország útjai mentén jelenleg megközelítőleg 280 traffibox áll. A rendőrök ezekbe mobil sebességmérőket szoktak elhelyezni, jellemzően ARH CAM S-1 készülékeket, de ezekből nincs annyi, hogy minden dobozba tudjanak tenni, ezért sok helyen üresen áll. Ez a települések vezetőit és a lakosságot is zavarja, hiszen a doboz ott áll, de nem biztos, hogy mér is. Érthető okokból egy üres doboznak nincs akkora visszatartó ereje sem, egyáltalán nem biztos, hogy csökkenti a gyorshajtás miatt kialakuló balesetveszélyes helyzeteket. Pedig a cél pont a közlekedés biztonságosabbá tétele.
A másik probléma, hogy a rendőrség az ARH CAM S-1 készülékeket nem csak a traffiboxokban használja, hanem állványokról és autókból is. Ez együtt jár azzal, hogy a készülékeket folyamatosan ki- és beszerelni kell, ami időigényes.
Ezekre a problémákra fog megoldást jelenteni a TraffiCapture-Lite, röviden TC-Lite, ami kifejezetten a traffiboxokhoz készült.
A szupertraffipax mit figyel?
Kezdjük először azzal, mire nem jó. Az új szupertraffipaxnak nincs kijelzője, nem alkalmas hordozható használatra, és nem lehet autóból működtetni.
Egyik nagy előnye az új készüléknek, hogy sokkal olcsóbb. A TraffiCapture-Lite közel harmadannyiba kerül mint az ARH CAM S-1. Tartósan a traffiboxban maradhat, akár hónapokon, vagy éveken keresztül is. Az új szupertraffipaxok állandó kapcsolatban állnak a VÉDA központi rendszerrel, ezért igazi büntetőgépek, minden gyorshajtást rögzítenek, az adatokat pedig azonnal továbbítják a központba. Ez azt jelenti, hogy az autósok nemcsak „találgathatnak”, hogy éppen mér-e a doboz, hanem ténylegesen működő sebességmérővel találják szemben magukat.
Másik jelentős előnye, hogy jóval nagyobb távolságból tud mérni, mint a hagyományos telepített traffipaxok. Míg a most használatban lévő fix traffipaxok optimálisan 3–20 méteres távolságban tudnak pontos mérést végezni, addig a szupertraffipax 150 méteres távolságból méri a sebességet, és 50-60 méterről készít fotót a gyorshajtóról.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Hol fognak mérni a szupertraffipaxok?
Az új traffipaxokat várhatóan vidéki településeken szerelik fel. Több önkormányzat már előre rendelt belőlük. A készülék fejlesztője szerint október elején már megkezdődhet a telepítés, és belátható időn belül rengeteg helyen élesedhetnek is majd az új traffipaxok.
Sajnos egyelőre nincs pontos információ arról, hol lesznek telepítve a készülékek. A szupertraffipax-térkép még nem készült el, de a vezess.hu oldalán bárki megnézheti az országos listáját, amiből kiderül, traffibox Békés vármegyében az alábbi helyeken van:
- Békéscsaba, Kolozsvári u. 24/1.,
- Békéscsaba, Lencsési út 61.,
- Békéscsaba, Dobozi út 85.,
- Gyula, Temesvári út 194.
A békéscsabai önkormányzatnál elmondták, hogy a helyszíneket a rendőrség javaslata alapján jelölték ki, szempont volt a baleseti helyzet, a közlekedésbiztonság. Lényeges volt az is, hogy kellően belátható legyen a dobozba kerülő készülék számára az adott útszakasz, illetve az is, hogy a berendezés működéséhez szükséges áramellátást kiépíthessék.
Szarvas Péter elmondta, tervezik, hogy telepítenek egy újabb traffiboxot, de egyelőre nem tudni, hova. Két lehetséges helyszín merült fel:
- a Berényi út,
- és a Szarvasi út.
Az autópalyamatrica.hu oldalon van egy lista, ami megmutatja, hol található telepített traffipax 2025-ben. Ebből kiderül, traffipax Békés vármegyében már kilenc helyen van:
- Békéscsabán 4,
- Gyulán 1,
- Csárdaszálláson 1,
- Kardoson 1,
- Körösladányban 1,
- Orosházán 1.
Fifikásnak hitte magát a férfi, de a NAV eszén már nem tudott túljárni
Közösségteremtő a népi kultúra, ennek erősítésére nyertek forrást Békésben - galériával