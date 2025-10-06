Láttad a traffiboxokat, de nem lassítottál? Akkor van egy rossz hírünk

A gyorshajtás a rohanó világ egyik nagy problémája. Bárkivel előfordulhat, hogy sietség, türelmetlenség vagy éppen figyelmetlenség miatt átlépi a sebessséghatárt. Ha olyan helyen történik, ahol traffipax is van, akkor valószínűleg drága fénykép is készül az autóról, és rövid időn belül érkezik egy kellemetlen meglepetés a postaládába. Hiába tűnhet apróságnak a sebességhatár átlépése, súlyos következménnyel járhat, akár halálos tragédiába is torkollhat. Ennek megelőzése, és a gyorshajtás visszaszorítása érdekében hamarosan újabb sebességmérő eszközöket vetnek be, érkeznek a szupertraffipaxok.

Az új szupertraffipaxok azonnal mérnek és büntetnek.

Fotó: Bencsik Ádám / Forrás: MW-archív

A balesetek egyik legfőbb oka a gyorshajtás

A rendőrségi adatok szerint továbbra is az egyik vezető baleseti ok a megengedett sebességhatár átlépése. Békés vármegyében az év első felében a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek 18 százaléka gyorshajtás miatt történt, országos szinten ez az arány 26 százalék.

Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense elmondta, nem azért kell betartani a megengedett sebességet, hogy ne legyen bírság. Az sokkal nagyobb büntetés, ha egy éles helyzetben nem sikerül megállni, és végzetes baleset történik.

Miért indokolt a szupertraffipaxok alkalmazása?

Az ország útjai mentén jelenleg megközelítőleg 280 traffibox áll. A rendőrök ezekbe mobil sebességmérőket szoktak elhelyezni, jellemzően ARH CAM S-1 készülékeket, de ezekből nincs annyi, hogy minden dobozba tudjanak tenni, ezért sok helyen üresen áll. Ez a települések vezetőit és a lakosságot is zavarja, hiszen a doboz ott áll, de nem biztos, hogy mér is. Érthető okokból egy üres doboznak nincs akkora visszatartó ereje sem, egyáltalán nem biztos, hogy csökkenti a gyorshajtás miatt kialakuló balesetveszélyes helyzeteket. Pedig a cél pont a közlekedés biztonságosabbá tétele.

A másik probléma, hogy a rendőrség az ARH CAM S-1 készülékeket nem csak a traffiboxokban használja, hanem állványokról és autókból is. Ez együtt jár azzal, hogy a készülékeket folyamatosan ki- és beszerelni kell, ami időigényes.