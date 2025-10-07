október 8., szerda

Vadászat

10 órája

Óriási szarvasbikát terített le a háziorvos, de nem csak a méret a lényeg

Rendkívüli időjárási körülmények között terített le a minap Biharugra közelében egy óriási szarvasbikát Kevermes háziorvosa. Erről közölt egy fényképet Facebook-oldalán dr. Cs. Tóth Zoltán, aki el is mesélte, hogy miként zajlott a vadászat.

Licska Balázs

Biharugra határában, az egykori halastórendszer immár elburjánzott területén járt a közelmúltban dr. Cs. Tóth Zoltán, jó bőgést is tapasztalt, azonban, mint fogalmazott, akkor nem sikerült semmit sem puskavégre kapnia. Kevermes háziorvosa, a Kevermesi Vadásztársaság tagja azonban a minap visszatért a helyszínre Németh Sándor kíséretében. Bár rendkívül kellemetlen volt az időjárás, nagy volt a szél, ez sem szegte kedvét, bízott abban, ismét feltűnik a korábban is látott szarvasbika.

Cs. Tóth Zoltán a leterített szarvasbikával
Kevermes háziorvosa, dr. Cs. Tóth Zoltán Biharugra közelében a leterített szarvasbikával. Fotó: Cs. Tóth Zoltán Facebook-oldala

A lemenő Nap fényénél búcsúzott el a szarvasbikától dr. Cs. Tóth Zoltán

Ez így is lett, ő pedig elengedte a lövedéket. Az állat pont belemozdult, és bár biztosnak tűnt a találat, volt némi bizonytalanság is. A lövés után vártak 20-30 percet, majd a rálövés helyére mentek, ahol nem találtak sem szőrt, sem vért. A kimúlt szarvasbikát végül a rálövés helyétől távolabb találták meg. Innen egy megfelelő helyre, egy tisztásra szállították, és a lemenő Nap fényénél elbúcsúztak tőle, mint ahogy arról a Facebook-oldalán közzétett fénykép is tanúskodik. 

Kevermes háziorvosa több mint fél évszázada él a szenvedélyének

Nem a trófea nagysága a lényeges, hanem az, hogy az állat nem szenvedett, illetve az élmény, amely örökké megmarad, és az odavezető út. Bár minden trófea különleges valamilyen szempontból, ez előkelő helyet foglal majd el a rendkívüli időjárási körülmények miatt – mesélte dr. Cs. Tóth Zoltán. Kevermes háziorvosa 1973 óta, több mint fél évszázada él szenvedélyének, a vadászatnak. A trófeái egy része a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyban tekinthető meg.

A vadászat nem csak a puska elsütéséről szól

A vadászat nemcsak a puska elsütéséről szól, hanem a természet közelségéről, az állatok ismeretéről, az állomány folyamatos gondozásáról, szabályozásáról – hangsúlyozta.

 

