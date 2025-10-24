október 24., péntek

TOP Plusz pályázat

46 perce

A zene, az ének iskolájában a víz az úr, de ez a fejlesztés megoldja a problémát

Címkék#Erdős Norbert#pályázat#Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola#TOP Plusz#probléma

A vizes falak, a beázás nyomai szemmel is jól láthatók az egyébként otthonosan, zenebarát módon díszített épületben. A zeneiskola két ingatlanában egy nyertes Top Plusz pályázat által azonban megoldhatók a gondok. Ezt jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője és Molnár Sándor, a Békés Vármegyei Önkormányzat elnöke a helyszínen, a Vörösmarty utcai épületben.

Csete Ilona

Az Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola jubileumi rendezvénysorozattal tiszteleg az elődök munkája előtt, 70 év zenetörténeti kincseit és eredményeit vonultatja fel rendezvényein. S hogy ennek a nagy múltú, a világnak, hazánknak sok kiváló tehetséget adó művészeti iskolának milyen napi problémákkal kell megküzdenie, erről a Vörösmarty utcai ingatlanukban személyesen is meggyőződtünk, ahol bejelentette a problémákra a megoldást, egy nyertes TOP Plusz pályázat segítségével a fejlesztés részleteit is elsorolva Erdős Norbert.

Beázás, falvizesedés ellen TOP Plusz pályázat, már tervezik.
A TOP Plusz pályázat 2 épület fejlesztésére elegendő összeget biztosít. Fotó: A szerző felvétele

TOP Plusz pályázatuk nyertes

– A zeneiskola épületét a falak vizesedése miatt utólagos vízszigeteléssel kell ellátni. A meglévő falaknál utólagos falátvágásos szigetelés történik majd. A helyiségekben az utólagos vízszigetelés és az új padlórétegek elkészülte után, a felületeken páraáteresztő szilikátfestést végeznek. Minden hidegburkolatos helyiségben lábazati falszegély készül kerámialapból. Külső felületképzés a homlokzaton a falátvágás után nemes vakolat rendszerrel készül, a meglévőhöz igazodva, változatlan színezéssel. Az Ady Endre utca 11. szám alatti épület homlokzati szigetelése, tetőhéjazat cseréje és a projektarányos akadálymentesítés is megvalósul. Mind a két feladatellátási hely esetében kialakításra kerül az akadálymentes parkoló és rámpa is. E két helyszínen a fejlesztésnek az összértéke 161,2 millió forint. A tervek elkészítése már zajlik.

A zeneiskola Vörösmarty utcai épületében utólagos vízszigetelést is végeznek majd. A szerző felvétele

Akadálymentes parkoló is épül

Molnár Sándor arra emlékeztetett, Orosházán egy újabb beruházás kezdődhet, ez is a közoktatás feltételrendszerét javítja.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

– A közoktatás fejlesztése nagyon fontos része a területfejlesztésnek. Sok vidéki iskola megújult, a minap egy vidéki művelődési ház átadásán lehettünk és úgy gondolom, nagyon fontos mérföldköve ez a beruházás is a térség fejlesztésének. A művészetoktatás épülete megújulhat, azért is öröm, mert sokszor, sok helyen talán nem kap kellő hangsúlyt ez az oktatási terület. Itt bebizonyosodik az ellenkezője, a jó példa. Abban bízok, hogy ez a felújítás is hozzájárul a térség megtartó erejének az erősödéséhez. Reméljük, a gazdaságfejlesztés is követi ezt a fejlesztési ütemet és munkahelyek is létrejönnek Orosházán és a vonzáskörzetben – fogalmazott Molnár Sándor.

Erdős Norbert és Molnár Sándor a helyszínen beszélt az elvégzendő munkákról. A szerző felvétele

 

 

 

 

