A zene, az ének iskolájában a víz az úr, de ez a fejlesztés megoldja a problémát

Az Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola jubileumi rendezvénysorozattal tiszteleg az elődök munkája előtt, 70 év zenetörténeti kincseit és eredményeit vonultatja fel rendezvényein. S hogy ennek a nagy múltú, a világnak, hazánknak sok kiváló tehetséget adó művészeti iskolának milyen napi problémákkal kell megküzdenie, erről a Vörösmarty utcai ingatlanukban személyesen is meggyőződtünk, ahol bejelentette a problémákra a megoldást, egy nyertes TOP Plusz pályázat segítségével a fejlesztés részleteit is elsorolva Erdős Norbert.

A TOP Plusz pályázat 2 épület fejlesztésére elegendő összeget biztosít. Fotó: A szerző felvétele

TOP Plusz pályázatuk nyertes

– A zeneiskola épületét a falak vizesedése miatt utólagos vízszigeteléssel kell ellátni. A meglévő falaknál utólagos falátvágásos szigetelés történik majd. A helyiségekben az utólagos vízszigetelés és az új padlórétegek elkészülte után, a felületeken páraáteresztő szilikátfestést végeznek. Minden hidegburkolatos helyiségben lábazati falszegély készül kerámialapból. Külső felületképzés a homlokzaton a falátvágás után nemes vakolat rendszerrel készül, a meglévőhöz igazodva, változatlan színezéssel. Az Ady Endre utca 11. szám alatti épület homlokzati szigetelése, tetőhéjazat cseréje és a projektarányos akadálymentesítés is megvalósul. Mind a két feladatellátási hely esetében kialakításra kerül az akadálymentes parkoló és rámpa is. E két helyszínen a fejlesztésnek az összértéke 161,2 millió forint. A tervek elkészítése már zajlik.

A zeneiskola Vörösmarty utcai épületében utólagos vízszigetelést is végeznek majd. A szerző felvétele

Akadálymentes parkoló is épül

Molnár Sándor arra emlékeztetett, Orosházán egy újabb beruházás kezdődhet, ez is a közoktatás feltételrendszerét javítja.

– A közoktatás fejlesztése nagyon fontos része a területfejlesztésnek. Sok vidéki iskola megújult, a minap egy vidéki művelődési ház átadásán lehettünk és úgy gondolom, nagyon fontos mérföldköve ez a beruházás is a térség fejlesztésének. A művészetoktatás épülete megújulhat, azért is öröm, mert sokszor, sok helyen talán nem kap kellő hangsúlyt ez az oktatási terület. Itt bebizonyosodik az ellenkezője, a jó példa. Abban bízok, hogy ez a felújítás is hozzájárul a térség megtartó erejének az erősödéséhez. Reméljük, a gazdaságfejlesztés is követi ezt a fejlesztési ütemet és munkahelyek is létrejönnek Orosházán és a vonzáskörzetben – fogalmazott Molnár Sándor.