Mesterfogások a profiktól: ha így készíted, tökéletes lesz a töltött káposztád – videóval
A közelmúltban nagy sikerrel rendezték meg az egyik legfontosabb nemzeti ételünket középpontba állító Töltött Káposzta Fesztivált Mezőberényben. Az óriási érdeklődés mellett megtartott program lehetőséget adott arra is, hogy kicsit utánakérdezzünk, hogy mi az igazán finom töltött káposzta titka. Meghoztuk a receptet.
Ahogy a töltött káposzta kapcsán Mezőberény oldalán olvasható, a káposztás-húsos ételek nem csak a magyar konyhában, de számos más európai országban, sőt a világ több, távoli részén is kedveltek. Ezek között kiemelt helye van a töltött káposztának, a különböző módon elkészített, káposztalevélbe csomagolt húsos tölteléknek.
Töltött káposzta: ahány ház annyi szokás
A sok különböző receptváltozatban a savanyított káposztalevél a közös. Előkészítésnél a káposztafejeket egy nagyobb edényben só és egyéb fűszerek hozzáadásával abálják. Felhasználás előtt leöblítik a leveleket, és a vastagabb ereket eltávolítják róla. Ebbe göngyölik bele a töltelékeket, melyeket rétegesen tesznek egy nagyobb főzőedénybe. A főzés során gyakran savanyú aprókáposztát is alkalmaznak vagy a töltelékek közé helyezve, vagy a húsgombócokat könnyítve vele. A hústöltelékhez legtöbbször sertés, vagy marhahúst használnak darálva, ritkábban apróra vágva, de egyes vidékeken vadhúst, baromfit, sőt még birkahúst is. Disznótorok alkalmával a már bekevert kolbászhússal töltik be a leveleket. A tölteléket rizzsel, alkalmanként kölessel, kukoricadarával is összekeverik; sóval, borssal, paprikával, fokhagymával, nyersen összeaprított, vagy párolt vöröshagymával is ízesítik. Sok helyen tojással kötik meg az összetevőket.
A legkorábbi receptek még gyömbért is említenek
A legkorábbi receptek gyömbért is említenek, egyes területeken kaprot, csombort, köményt, tárkonyt is használnak. További ízesítéshez szalonnát, füstölt húst, kolbászt tesznek a töltelékek közé, néhol paradicsomot, paradicsomlét, vagy egész erős paprikát is. Időnként habarást vagy világos rántást is alkalmaznak az étel elkészítésekor. Általában vízzel öntik fel a káposztával és töltelékekkel rétegzett fazekat, de csontlevet vagy a savanyú káposzta levét is használják erre a célra. Akkor a legízletesebb az étel, ha cserépedényben vagy vaslábasban fő. Tejföllel, friss, puha kenyérrel tálalva kerül az asztalra.
Így készítették
A mezőberényi töltött káposzta messze földön híres, így nem véletlen, hogy része a helyi értéktárnak is is. Ennek kapcsán a városi oldalon felidézik, hogy az 1973-ban megjelent Mezőberény története című kétkötetes könyv több helyen is említést tesz a töltött káposztáról. A városban élő szlovákok, sárma, zakrucanka néven említik ezt az ételt, és többnyire disznótorkor készítették, máskor csak ritkán. A németek Karácsony első napjának egyik meghatározó étke, a magyaroknál húsvét, karácsony, vagy újév napjának ünnepi eledele.
A töltött káposzta készítéséhez a hasábkáposztát használták föl. A gyengén megfüstölt hosszúhúst, a nyúlját apróra vagdosták, vereshagymával, borssal, rizzsel (régebben köleskásával) keverték el, s ezt a tölteléket a hasábról lefejtett levelekbe tekerték. Cserépfazékban sorbarakták a töltelékeket közé legtöbben aprókáposztát is tettek- és kemencében főzték meg.
(Mezőberény története II.-347.oldal)
És még egy helyi recept
Még egy mezőberényi recept az Azok a régi, berényi disznótorok… című könyvből: Disznótoros töltött káposzta (sváb recept)
- 1 kg kolbászhús,
- 25 dkg rizs,
- 1 kg savanyú káposzta,
- 2 hagyma, (18-20 savanyított káposztalevél),
- 2 babérlevél,
- 15-20 szem egész bors,
- 1+1 evőkanál zsír,
- 1 evőkanál liszt,
- 2 kávéskanál só,
- 2-3 gerezd fokhagyma,
- 1 pohár tejföl.
„A savanyú káposztát kimosom és egy nagy fazékba teszem. A rizst puhára főzöm és lecsepegtetem (használhatok gyors rizst is). A hagymát finomra vágom és egy kanálnyi zsíron üvegesre dinsztelem. Összegyúrom a húsmasszát, a rizst, a párolt hagymát és vizes kézzel gyerekököl nagyságú gombócokat formálok. A gombócokat beágyazom a káposzta közé és felöntöm mintegy 6 deci vízzel. Beleteszem a babérlevelet és a borsot és lefedve, lassú tűzön mintegy 2 órán keresztül főzöm. A végén kiszedem a gombócokat és berántom a zsírból, lisztből és finomra vágott fokhagymából készült rántással. Visszateszem a gombócokat, és még egyszer összeforralom. Tejföllel és puha kenyérrel forrón tálalom.”
Mi lehet a tökéletes töltött káposzta titka?
A Baráti Egylet Mezőberényért kezdeményezésére életre hívott Töltött Káposzta Fesztivál lehetőséget adott arra, hogy kicsit utánakérdezzünk, mitől igazán jó a töltött káposzta, mi a titok. Kiváló gasztronómiai szakemberek, Tóth József szakácsmester és Bárdi Mihály árulták el a titkot.
Tóth József elmondta, a hús, amiből a töltött káposzta készül, nagyon meghatározó, nem szabad száraznak lennie, mert akkor kemény lesz a töltelék. A szakácsmestert arról is kérdeztük, hogy mekkora az ideális töltelék. Bárdi Mihály elárulta, hogy mikor készíthetjük el a legfinomabb töltött káposztát – erről videónkban beszél. Itt kiderül az is, hogy nagyon fontos az érett, savanyú káposzta is.
