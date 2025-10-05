Mesterfogások a profiktól: ha így készíted, tökéletes lesz a töltött káposztád – videóval

Ahogy a töltött káposzta kapcsán Mezőberény oldalán olvasható, a káposztás-húsos ételek nem csak a magyar konyhában, de számos más európai országban, sőt a világ több, távoli részén is kedveltek. Ezek között kiemelt helye van a töltött káposztának, a különböző módon elkészített, káposztalevélbe csomagolt húsos tölteléknek.

A töltött káposzta sokak kedvenc étele, ez lehet a titka. Fotó: A szerző felvétle

Töltött káposzta: ahány ház annyi szokás

A sok különböző receptváltozatban a savanyított káposztalevél a közös. Előkészítésnél a káposztafejeket egy nagyobb edényben só és egyéb fűszerek hozzáadásával abálják. Felhasználás előtt leöblítik a leveleket, és a vastagabb ereket eltávolítják róla. Ebbe göngyölik bele a töltelékeket, melyeket rétegesen tesznek egy nagyobb főzőedénybe. A főzés során gyakran savanyú aprókáposztát is alkalmaznak vagy a töltelékek közé helyezve, vagy a húsgombócokat könnyítve vele. A hústöltelékhez legtöbbször sertés, vagy marhahúst használnak darálva, ritkábban apróra vágva, de egyes vidékeken vadhúst, baromfit, sőt még birkahúst is. Disznótorok alkalmával a már bekevert kolbászhússal töltik be a leveleket. A tölteléket rizzsel, alkalmanként kölessel, kukoricadarával is összekeverik; sóval, borssal, paprikával, fokhagymával, nyersen összeaprított, vagy párolt vöröshagymával is ízesítik. Sok helyen tojással kötik meg az összetevőket.

A legkorábbi receptek még gyömbért is említenek

A legkorábbi receptek gyömbért is említenek, egyes területeken kaprot, csombort, köményt, tárkonyt is használnak. További ízesítéshez szalonnát, füstölt húst, kolbászt tesznek a töltelékek közé, néhol paradicsomot, paradicsomlét, vagy egész erős paprikát is. Időnként habarást vagy világos rántást is alkalmaznak az étel elkészítésekor. Általában vízzel öntik fel a káposztával és töltelékekkel rétegzett fazekat, de csontlevet vagy a savanyú káposzta levét is használják erre a célra. Akkor a legízletesebb az étel, ha cserépedényben vagy vaslábasban fő. Tejföllel, friss, puha kenyérrel tálalva kerül az asztalra.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Így készítették

A mezőberényi töltött káposzta messze földön híres, így nem véletlen, hogy része a helyi értéktárnak is is. Ennek kapcsán a városi oldalon felidézik, hogy az 1973-ban megjelent Mezőberény története című kétkötetes könyv több helyen is említést tesz a töltött káposztáról. A városban élő szlovákok, sárma, zakrucanka néven említik ezt az ételt, és többnyire disznótorkor készítették, máskor csak ritkán. A németek Karácsony első napjának egyik meghatározó étke, a magyaroknál húsvét, karácsony, vagy újév napjának ünnepi eledele.

A töltött káposzta készítéséhez a hasábkáposztát használták föl. A gyengén megfüstölt hosszúhúst, a nyúlját apróra vagdosták, vereshagymával, borssal, rizzsel (régebben köleskásával) keverték el, s ezt a tölteléket a hasábról lefejtett levelekbe tekerték. Cserépfazékban sorbarakták a töltelékeket közé legtöbben aprókáposztát is tettek- és kemencében főzték meg.

(Mezőberény története II.-347.oldal)