Őszi varázslat

57 perce

Tökös hangulatban mindenki elkészítheti ma is a saját lámpását a Pajtában

Címkék#jégpálya#remekmű#gasztronómia#dísztök#program

Igazi őszi kavalkád részesei lehettek már csütörtökön a látogatók a Csabai Rendezvénypajtában. Halloweeni dísztökök és sütni való tökök sorakoznak ma is a standokon, és megválasztják a legszebb tököt is.

Nyemcsok László

A szezon legszebb tökjei és legfinomabb ízei kerülnek középpontba ma is 14-18 óra között a Csabai Rendezvénypajtában. A látogatók nemcsak vásárolhatnak, hanem helyben faraghatnak is, így mindenki elkészítheti saját, egyedi töklámpását. Aki pedig már otthon megalkotta remekművét, az sem marad ki: az elkészült tököket benevezhetik a „legszebb tök” versenybe, ahol a két nap győztese ajándékban részesül. Természetesen a sült tök sem hiányzik a palettáról.  

Mindenféle tököt felvonultatnak a Pajtában. Fotó: Csabai Rendezvénypajta

Az őszi tökvarázslat ideje alatt a jégpálya is üzemel, így a program nemcsak a piacozásról és gasztronómiáról, hanem a mozgás öröméről is szól.

 

 

 

