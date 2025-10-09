Több mint harmincan tettek állampolgársági esküt

Az eseményen 30 fő vehette át a magyar állampolgárságot igazoló okiratot – olvasható a battonyai önkormányzat Facebook-oldalán.

Állampolgársági eskütétel a Battonyai Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében. Fotó: Battonya Város Önkormányzata Facebook oldala

A jelenlevők Mákos Árpád polgármester előtt tették le az állampolgársági esküjüket, ezt követően átadták számukra a honosítási okiratokat. A polgármester köszöntötte a frissen honosított honfitársakat, kiemelve: a magyar állampolgárság nemcsak jogokat, hanem egy közös történelmi és kulturális örökséghez való tartozást is jelent.