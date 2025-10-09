Eskütétel
4 órája
Több mint harmincan tettek állampolgársági esküt
Október 7-én, kedden a Battonyai Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme méltó helyszíne volt egy megható és jelentőségteljes eseménynek. Állampolgársági eskütételre került sor.
Az eseményen 30 fő vehette át a magyar állampolgárságot igazoló okiratot – olvasható a battonyai önkormányzat Facebook-oldalán.
A jelenlevők Mákos Árpád polgármester előtt tették le az állampolgársági esküjüket, ezt követően átadták számukra a honosítási okiratokat. A polgármester köszöntötte a frissen honosított honfitársakat, kiemelve: a magyar állampolgárság nemcsak jogokat, hanem egy közös történelmi és kulturális örökséghez való tartozást is jelent.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre