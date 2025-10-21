október 21., kedd

Orsolya névnap

12°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Azt beszélik...

12 perce

Titokzatos küldemény és üzenet került a postaládákba, mindenki találgat

Címkék#küldemény#nagyközség#őrszem szobor#nagyszénás#figyelem

Mindenki a postaládáját nyitogatja napok óta ezen a településen. Szuperszónikus gyorsasággal terjed a hír: titokzatos küldemény érkezett sokakhoz, mások pedig izgatott várják, vajon kapnak-e ők is. Egyelőre rejtély, ki a feladó, ki készítette a képeslapot, ami névre szól. Egy valami biztos: fontos dátum szerepel a postai(?) bélyegzőn. Mindenki találgat.

Csete Ilona

Helytörténettel foglalkozó lakos, pedagógus, polgármester és még sokan mások csak találgatnak. Titokzatos küldemény érkezett postaládáikba. A nagyszénásiak egymást hívogatják: – Te kaptál ilyet?

Titokzatos küldemény pottyant be sok postaládába
Az Őrszem szobra a titokzatos küldemény. A képeslap bélyegén: 1925. október 18. Fotó: BMH

Valaki Nagyszénáson színes képeslapot dob a postaládákba üzenettel és pontos címzéssel. A bélyegző 1925. október 18. Ez fontos dátum a település életében, hiszen 100 éve, ekkor avatták fel az Őrszem szobrát, emléket állítva 168, a világháborúban elesett hősnek.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Titokzatos küldemény még titokzatosabb feladóval

– Én, amikor megtaláltam a postaládámban a küldeményt, a postára siettem, ahol a kérdéseimre nem tudtak megnyugtató választ adni. A postásomat is kifaggattam, de elárulta, nem ő volt a képeslap kézbesítője – erről az a szénási olvasónk, Fejes György mesélt, aki elsőként kereste meg hírportálunkat. Azóta Nagy Attiláné polgármester címére is érkezett ilyen képeslap. Tőle tudjuk, hogy már a közösségi felületeken is találgatnak az emberek, a címzettekhez ugyanis más-más aláírással érkezett a lap: Üdvözletemet küldöm Nagyszénásról! Zoli, vagy éppen Julianna, Pisti, Aranka... És a dátum mindenkinél: 1925. október 18.

A polgármester címére is érkezett képeslap. Pisti(?) írta. Fotó: BMH

Az Őrszem szobra is izgalomban tartja a szénásiakat

A képeslapon az az Őrszem, a hősi emlékszobor látható, amelynek a leleplezésénél megjelent József királyi herceg, az ünnepi beszédet dr. Kiss László, az orosházi járás főszolgabírója tartotta. A beszéd végén a főszolgabíró a községben lévő tanintézetek vezetőit kérte, hogy az ifjúságot arra oktassák, hogy amint a hősök szobra előtt elmennek, kalaplevétellel tisztelegjenek – olvasható Gyenge Antal nagyszénási helytörténész levelében.

A titokzatos Pisti, Aranka stb. feltételezések szerint ugyanaz a személy, aki vagy a mesterséges intelligenciát hívta segítségül, vagy más technikai bravúrral pezsdítette fel a nagyszénásiak kíváncsiságát, miközben ráirányította a figyelmet a nagyközség életében egy jeles dátumra.

A polgármestertől megtudtuk, hogy a titokzatos küldeménytől függetlenül, október 22-én, szerdán délután, az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepség után megemlékezést tartanak a 100 éve felavatott Őrszem szobránál.

Napjainkban az Őrszem, a hősi emlék szobor Nagyszénáson. 100 éve avatták fel. A szerző felvétele 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu