Titokzatos küldemény és üzenet került a postaládákba, mindenki találgat

Helytörténettel foglalkozó lakos, pedagógus, polgármester és még sokan mások csak találgatnak. Titokzatos küldemény érkezett postaládáikba. A nagyszénásiak egymást hívogatják: – Te kaptál ilyet?

Az Őrszem szobra a titokzatos küldemény. A képeslap bélyegén: 1925. október 18. Fotó: BMH

Valaki Nagyszénáson színes képeslapot dob a postaládákba üzenettel és pontos címzéssel. A bélyegző 1925. október 18. Ez fontos dátum a település életében, hiszen 100 éve, ekkor avatták fel az Őrszem szobrát, emléket állítva 168, a világháborúban elesett hősnek.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Titokzatos küldemény még titokzatosabb feladóval

– Én, amikor megtaláltam a postaládámban a küldeményt, a postára siettem, ahol a kérdéseimre nem tudtak megnyugtató választ adni. A postásomat is kifaggattam, de elárulta, nem ő volt a képeslap kézbesítője – erről az a szénási olvasónk, Fejes György mesélt, aki elsőként kereste meg hírportálunkat. Azóta Nagy Attiláné polgármester címére is érkezett ilyen képeslap. Tőle tudjuk, hogy már a közösségi felületeken is találgatnak az emberek, a címzettekhez ugyanis más-más aláírással érkezett a lap: Üdvözletemet küldöm Nagyszénásról! Zoli, vagy éppen Julianna, Pisti, Aranka... És a dátum mindenkinél: 1925. október 18.

A polgármester címére is érkezett képeslap. Pisti(?) írta. Fotó: BMH

Az Őrszem szobra is izgalomban tartja a szénásiakat

A képeslapon az az Őrszem, a hősi emlékszobor látható, amelynek a leleplezésénél megjelent József királyi herceg, az ünnepi beszédet dr. Kiss László, az orosházi járás főszolgabírója tartotta. A beszéd végén a főszolgabíró a községben lévő tanintézetek vezetőit kérte, hogy az ifjúságot arra oktassák, hogy amint a hősök szobra előtt elmennek, kalaplevétellel tisztelegjenek – olvasható Gyenge Antal nagyszénási helytörténész levelében.

A titokzatos Pisti, Aranka stb. feltételezések szerint ugyanaz a személy, aki vagy a mesterséges intelligenciát hívta segítségül, vagy más technikai bravúrral pezsdítette fel a nagyszénásiak kíváncsiságát, miközben ráirányította a figyelmet a nagyközség életében egy jeles dátumra.

A polgármestertől megtudtuk, hogy a titokzatos küldeménytől függetlenül, október 22-én, szerdán délután, az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepség után megemlékezést tartanak a 100 éve felavatott Őrszem szobránál.