Kartonpapírból építi meg az óceánok elpusztíthatatlannak hit hajóit – méghozzá óriási méretben!

Szenvedély, aprólékosság, elköteleződés, kitartás, ügyesség. Ő Bence kapitány, vagyis Nemes András Bence, aki a Titanic-nak és sok más hajónak kartonpapírból készíti el mását, makettjét, hatalmas méretben. Ezekből nyílt kiállítás.

Kartonpapírból készült a Titanic és a többi gigahajó is. Fotó: Facebook

Hajók kartonpapírból

Nemes András Bence különleges ember, autizmussal élő fiatal, aki a hajók történetét kutatja, majd el is készíti kedvenceit, nem is akármekkora méretben, nem is akármiből!

A kiállítássorozat egyik állomása a mezőkovácsházi. Fotó: Facebook

Ötven kíváncsi ember érkezett arra a különleges kiállításra – Történetek, amelyek soha nem merülnek feledésbe - az otrantói csata, a Titanic és testvéreinek krónikája –, ahol október végéig több tucat (makett)hajó tekinthető meg. A kivételes alkalom arra is szolgált, hogy az alkotó meglepje a hallgatóságát lebilincselő előadásával.

Béni Attila, a Mezőkovácsházai Járási Hivatal vezetője, egyben Bence munkásságának, tehetségének támogatója is, a megnyitón elmondta, ez egy kiállítássorozat egyik állomása. Több településre viszik el az alkotó hatalmas, kartonpapír hajóit.

Beúszott a Titanic a kíváncsi érdeklődők közé

Majd bemutatta Nemes András Bencét, mesélt barátságukról. Az alkotó ezután a Titanicról, majd az otrantói csatáról, a makettjeiről tartott előadást.

A végén Albertus László intézményvezető emléklappal és ajándékkal lepte meg Bencét és Béni Attilát, akik már a kötetlen beszélgetés keretében megmutatták a szétszedhető Titanic makett összes szintjét.

Bence kapitány mesélt a hajókról, történetükről. Fotó: Facebook

Gigaméretű makettek vándorúton

Az esemény vendéglátással és jókedvű beszélgetéssel ért véget a Kalocsa Róza Művelődési Központ és a Megújuló Szülőföldünkért Egyesület jóvoltából.

A tárlat október 22-ig tekinthető meg a művelődési központban. Rendhagyó történelem órákat is tart Nemes András Bence a témában a diákoknak.

Ahogy arról már korábban is cikkeztünk, Nemes András Bence páratlan és különleges gyűjteményét már a Hadtörténeti Múzeumban is kiállították.