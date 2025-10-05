9 órája
Kartonpapírból építi meg az óceánok elpusztíthatatlannak hitt hajóit – méghozzá óriási méretben!
Egyre több helyen kap bemutatkozási lehetőséget a kapitány. Kalandos és minden apró részletre kiterjedő részletességgel képes mesélni a Titanic és más hadihajók, rombolók történetéről. Ott voltunk, amikor a református kovácsházi nyugdíjasok közössége meghívásának tett eleget Bence, mostantól pedig a város művelődési házában láthatók gigahajói.
Szenvedély, aprólékosság, elköteleződés, kitartás, ügyesség. Ő Bence kapitány, vagyis Nemes András Bence, aki a Titanic-nak és sok más hajónak kartonpapírból készíti el mását, makettjét, hatalmas méretben. Ezekből nyílt kiállítás.
Hajók kartonpapírból
Nemes András Bence különleges ember, autizmussal élő fiatal, aki a hajók történetét kutatja, majd el is készíti kedvenceit, nem is akármekkora méretben, nem is akármiből!
Ötven kíváncsi ember érkezett arra a különleges kiállításra – Történetek, amelyek soha nem merülnek feledésbe - az otrantói csata, a Titanic és testvéreinek krónikája –, ahol október végéig több tucat (makett)hajó tekinthető meg. A kivételes alkalom arra is szolgált, hogy az alkotó meglepje a hallgatóságát lebilincselő előadásával.
Béni Attila, a Mezőkovácsházai Járási Hivatal vezetője, egyben Bence munkásságának, tehetségének támogatója is, a megnyitón elmondta, ez egy kiállítássorozat egyik állomása. Több településre viszik el az alkotó hatalmas, kartonpapír hajóit.
Beúszott a Titanic a kíváncsi érdeklődők közé
Majd bemutatta Nemes András Bencét, mesélt barátságukról. Az alkotó ezután a Titanicról, majd az otrantói csatáról, a makettjeiről tartott előadást.
A végén Albertus László intézményvezető emléklappal és ajándékkal lepte meg Bencét és Béni Attilát, akik már a kötetlen beszélgetés keretében megmutatták a szétszedhető Titanic makett összes szintjét.
Gigaméretű makettek vándorúton
Az esemény vendéglátással és jókedvű beszélgetéssel ért véget a Kalocsa Róza Művelődési Központ és a Megújuló Szülőföldünkért Egyesület jóvoltából.
A tárlat október 22-ig tekinthető meg a művelődési központban. Rendhagyó történelem órákat is tart Nemes András Bence a témában a diákoknak.
Ahogy arról már korábban is cikkeztünk, Nemes András Bence páratlan és különleges gyűjteményét már a Hadtörténeti Múzeumban is kiállították.
