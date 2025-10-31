Megkérdeztük, mi épül a Tesco parkolójában

Valamire ismét készülünk... Ezzel a felütéssel osztottak meg egy fotót a Tesco Bevásárlóközpont Békéscsaba Facebook-csoportban a napokban, melyen egy acélállványzat látható a Szarvasi úti áruház parkolójában. A kommentelők egyből elkezdtek találgatni az építményt illetően, ezért utánajártunk, valójában mi lesz ott.

– A Ramiz Pita Kft. jelenleg hódmezővásárhelyi üzletünknél üzemeltet egy gyrosost és hamarosan békéscsabai áruházunknál nyitnak új üzletet. Az említett Facebook-bejegyzésben ennek a munkálatai láthatóak. Nagyon örülünk, hogy nemrég elindult a kivitelezés az áruház parkolójában, a munkálatok pedig várhatóan néhány hetet fognak igénybe venni – válaszolta kérdésünkre a Tesco sajtóosztálya, eloszlatva ezzel minden kétséget a munkálatokat illetően.