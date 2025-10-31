43 perce
Rengeteg kérdés merül fel egy temetésnél, itt a válasz, hogy mennyibe is kerül
Egyházi vagy polgári? Koporsó vagy urna? Mennyibe kerül egy temetés? Rengeteg kérdést kell megválaszolniuk a rokonoknak, hozzátartozóknak szerettük elvesztését követően. A Beol.hu a temetésárakkal kapcsolatban összeszedte a válaszokat a közelgő mindenszentek és halottak napja apropóján.
A közelgő mindenszentek és halottak napja alkalmából a Beol.hu összeszedte, hogy milyen temetésárakkal kell számolniuk a rokonoknak, hozzátartozóknak szerettük elvesztése esetén. Az, hogy mennyibe kerül egy temetés, rengeteg tényezőtől függ, a szakember szerint azonban jellemzően 400-450 ezer forint között mozognak átlagosan és összességében a temetésárak. A köztemetők általában kedvezőbb áron érhetők el, mint az egyházi tulajdonban és üzemeltetésben lévők, ám például Békéscsabán mindössze a gerlai és a mezőmegyeri sírkert köztemető.
A temetésárak böngészése előtt ezt is kell tudni
Hricsovinyi Tamás, a Pegazus Temetkezési Iroda ügyvezetője a kegyeleti szolgáltatásokkal kapcsolatban egy fontos szabályra hívta fel a figyelmet. Akárhol is történik a haláleset, kórházban vagy más egészségügyi, szociális intézményben, nem lehet befolyásolni a rokonokat, hozzátartozókat, hogy melyik kegyeleti szolgáltatót válasszák, ajánlani sem lehet. Bizonyos helyeken azonban vannak korlátozások, azaz nem minden temetkezési szolgáltató érhető el minden temetőben, pontosan a tulajdonosi, üzemeltetői viszonyok miatt.
Polgár temetés vagy egyházi temetés?
Érdemes figyelembe venni, hogy az elhunyt, életében milyen kéréseket fogalmazott meg, legyen elsődleges az, hogy miként élte a mindennapokat – tette hozzá azzal kapcsolatban, hogy az is rendszeresen dilemmát okoz a családtagok számára, hogy egyházi vagy polgári temetés legyen. A tapasztalata szerint a papok, a lelkészek egyre rugalmasabbak, nyitottabbak, beépítik a liturgiákba azt, amit kérnek a rokonok, a hozzátartozók, azonban valamelyest, 60-40 százalékos arányban így is vezet a polgári búcsúztatás az egyházi szertartással szemben.
Hogyan alakulnak a koporsóárak és az urnaárak?
Az interneten elérhető árak alapján igencsak széles skálán mozognak a koporsóárak és az urnaárak. A szakember tapasztalata szerint korábban a hamvasztásos temetés volt népszerű, majd kedveltté vált az egyszerűsége miatt a koporsós temetés, egy módosítás után viszont ismét kezd dominálni a hamvasztásos temetés. Az urnás temetést választók között pedig egyre gyakoribb, hogy a kegyeleti kultúra megváltozásával összefüggésben hazaviszik a hamvakat, több okból is kifolyólag:
- egyrészt nem kell temetői költségekkel számolni sem a temetéskor, sem azt követően,
- másrészt többen döntenek zöld temetés, azaz a hamvak elszórása, esetleg egy növény ültetésével a földben való elhelyezése mellett.
Bárhol lehet emlékezni, az emlékezés a lélekben terem
Manapság immár nem jellemző az, mint ami a nagyszülők idejében, hogy akár néhány naponta kimentek a temetőbe, hogy rendbe tegyék a sírokat. Megnőtt a lefedett sírok aránya is. Vannak, akik távolról járnak haza, évente egy-két alkalommal mennek ki a sírkertbe, egy-egy mécses meggyújtásával, virágszál elhelyezésével emlékeznek – mondta Hricsovinyi Tamás. A Pegazus Temetkezési Iroda ügyvezetője szerint az emlékezés a lélekben terem, bárhol lehet emlékezni, nem feltétlenül kell hozzá egy temetőben egy emlékműnek lennie.
Mennyibe kerül egy temetés?
A szakember elmondta, hogy bár átlagosan a temetés áraknál 400-450 ezer forinttal kell számolni, rengeteg tétel merülhet fel, és a költségek nem csak abból adódnak, hogy a temetkezési szolgáltató elvégzi a feladatát, azt, amivel megbízták.
- A koporsóárak 35-45 százalékkal nőttek, részben az alapanyag-beszerzési problémák miatt, egy koporsó kerülhet 93 ezer, de akár 450 ezer forintba is.
- Kérdés, elrendelnek-e boncolást, mennyit számolnak fel a hűtésre, ami, ha például beleesik egy hosszú hétvége, ugyancsak több 10 ezer forint lehet.
- Nem mindegy egyes helyeken, hogy nyáron vagy télen történik a haláleset. Vannak olyan helyen, ahol a sírásásért télen többet kérnek, mint nyáron.
- A koszorúk, virágok árai is emelkedtek az elmúlt időszakban. Amíg korábban 15-20 ezer volt, immár 50-80 ezer forint is lehet egy főkoszorú.
Hozzátette, hogy a legtöbben családi sírboltok mellett döntenek, ha van rá lehetőség. Itt is részben azért, hogy csökkentsék a temetés költségeit, hiszen nem mindegy, hogy egy nevet kell felvésetni egy sírkőre vagy egy táblát kell cserélni, netán vadonatúj sírt kell készíttetni – elterjedt a gránit és a kínai márvány –, amivel így akár végül több millió forintra is kijöhetnek összesítve a temetésárak.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Híres békéscsabaiak és hősi halott katonák nyughelyeit tették rendbe
Idén több akciót is szerveztek a békéscsabai temetőkben. A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület önkéntesei híres békéscsabaiak elhanyagolt nyughelyeit tették rendbe például a Széchenyi ligeti temetőben, a vasúti temetőben, a Kastély utcai temetőben, de nemrég a 101. területvédelmi zászlóalj szervezésében, az országos hadisírgondozási program keretében tartalékos katonák, kadétok is szorgoskodtak hősi halottak sírhelyeinél.
Mintegy százan tettek fogadalmat a haza védelmére Békéscsaba szívében – galériákkal, videóval