október 31., péntek

Farkas névnap

16°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A temetés költségei

1 órája

Rengeteg kérdés merül fel egy temetésnél, itt a válasz, hogy mennyibe is kerül

Címkék#Pegazus Temetkezési Iroda#koporsóárak urnaár#virágszál#mindenszentek#mécses

Egyházi vagy polgári? Koporsó vagy urna? Mennyibe kerül egy temetés? Rengeteg kérdést kell megválaszolniuk a rokonoknak, hozzátartozóknak szerettük elvesztését követően. A Beol.hu a temetésárakkal kapcsolatban összeszedte a válaszokat a közelgő mindenszentek és halottak napja apropóján.

Licska Balázs

A közelgő mindenszentek és halottak napja alkalmából a Beol.hu összeszedte, hogy milyen temetésárakkal kell számolniuk a rokonoknak, hozzátartozóknak szerettük elvesztése esetén. Az, hogy mennyibe kerül egy temetés, rengeteg tényezőtől függ, a szakember szerint azonban jellemzően 400-450 ezer forint között mozognak átlagosan és összességében a temetésárak. A köztemetők általában kedvezőbb áron érhetők el, mint az egyházi tulajdonban és üzemeltetésben lévők, ám például Békéscsabán mindössze a gerlai és a mezőmegyeri sírkert köztemető.  

A temetésárak széles skálán mozognak
A temetésárak széles skálán mozognak, az, hogy mennyibe kerül egy temetés, több tényezőtől függ. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

A temetésárak böngészése előtt ezt is kell tudni

Hricsovinyi Tamás, a Pegazus Temetkezési Iroda ügyvezetője a kegyeleti szolgáltatásokkal kapcsolatban egy fontos szabályra hívta fel a figyelmet. Akárhol is történik a haláleset, kórházban vagy más egészségügyi, szociális intézményben, nem lehet befolyásolni a rokonokat, hozzátartozókat, hogy melyik kegyeleti szolgáltatót válasszák, ajánlani sem lehet. Bizonyos helyeken azonban vannak korlátozások, azaz nem minden temetkezési szolgáltató érhető el minden temetőben, pontosan a tulajdonosi, üzemeltetői viszonyok miatt.

Polgár temetés vagy egyházi temetés?

Érdemes figyelembe venni, hogy az elhunyt, életében milyen kéréseket fogalmazott meg, legyen elsődleges az, hogy miként élte a mindennapokat – tette hozzá azzal kapcsolatban, hogy az is rendszeresen dilemmát okoz a családtagok számára, hogy egyházi vagy polgári temetés legyen. A tapasztalata szerint a papok, a lelkészek egyre rugalmasabbak, nyitottabbak, beépítik a liturgiákba azt, amit kérnek a rokonok, a hozzátartozók, azonban valamelyest, 60-40 százalékos arányban így is vezet a polgári búcsúztatás az egyházi szertartással szemben.

Hogyan alakulnak a koporsóárak és az urnaárak?

Az interneten elérhető árak alapján igencsak széles skálán mozognak a koporsóárak és az urnaárak. A szakember tapasztalata szerint korábban a hamvasztásos temetés volt népszerű, majd kedveltté vált az egyszerűsége miatt a koporsós temetés, egy módosítás után viszont ismét kezd dominálni a hamvasztásos temetés. Az urnás temetést választók között pedig egyre gyakoribb, hogy a kegyeleti kultúra megváltozásával összefüggésben hazaviszik a hamvakat, több okból is kifolyólag:

  • egyrészt nem kell temetői költségekkel számolni sem a temetéskor, sem azt követően,
  • másrészt többen döntenek zöld temetés, azaz a hamvak elszórása, esetleg egy növény ültetésével a földben való elhelyezése mellett.

Bárhol lehet emlékezni, az emlékezés a lélekben terem

Manapság immár nem jellemző az, mint ami a nagyszülők idejében, hogy akár néhány naponta kimentek a temetőbe, hogy rendbe tegyék a sírokat. Megnőtt a lefedett sírok aránya is. Vannak, akik távolról járnak haza, évente egy-két alkalommal mennek ki a sírkertbe, egy-egy mécses meggyújtásával, virágszál elhelyezésével emlékeznek – mondta Hricsovinyi Tamás. A Pegazus Temetkezési Iroda ügyvezetője szerint az emlékezés a lélekben terem, bárhol lehet emlékezni, nem feltétlenül kell hozzá egy temetőben egy emlékműnek lennie.

Mennyibe kerül egy temetés?

A szakember elmondta, hogy bár átlagosan a temetés áraknál 400-450 ezer forinttal kell számolni, rengeteg tétel merülhet fel, és a költségek nem csak abból adódnak, hogy a temetkezési szolgáltató elvégzi a feladatát, azt, amivel megbízták. 

  • A koporsóárak 35-45 százalékkal nőttek, részben az alapanyag-beszerzési problémák miatt, egy koporsó kerülhet 93 ezer, de akár 450 ezer forintba is.
  • Kérdés, elrendelnek-e boncolást, mennyit számolnak fel a hűtésre, ami, ha például beleesik egy hosszú hétvége, ugyancsak több 10 ezer forint lehet.
  • Nem mindegy egyes helyeken, hogy nyáron vagy télen történik a haláleset. Vannak olyan helyen, ahol a sírásásért télen többet kérnek, mint nyáron.
  • A koszorúk, virágok árai is emelkedtek az elmúlt időszakban. Amíg korábban 15-20 ezer volt, immár 50-80 ezer forint is lehet egy főkoszorú.

Hozzátette, hogy a legtöbben családi sírboltok mellett döntenek, ha van rá lehetőség. Itt is részben azért, hogy csökkentsék a temetés költségeit, hiszen nem mindegy, hogy egy nevet kell felvésetni egy sírkőre vagy egy táblát kell cserélni, netán vadonatúj sírt kell készíttetni – elterjedt a gránit és a kínai márvány –, amivel így akár végül több millió forintra is kijöhetnek összesítve a temetésárak.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Híres békéscsabaiak és hősi halott katonák nyughelyeit tették rendbe

Idén több akciót is szerveztek a békéscsabai temetőkben. A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület önkéntesei híres békéscsabaiak elhanyagolt nyughelyeit tették rendbe például a Széchenyi ligeti temetőben, a vasúti temetőben, a Kastély utcai temetőben, de nemrég a 101. területvédelmi zászlóalj szervezésében, az országos hadisírgondozási program keretében tartalékos katonák, kadétok is szorgoskodtak hősi halottak sírhelyeinél.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu