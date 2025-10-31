Rengeteg kérdés merül fel egy temetésnél, itt a válasz, hogy mennyibe is kerül

A közelgő mindenszentek és halottak napja alkalmából a Beol.hu összeszedte, hogy milyen temetésárakkal kell számolniuk a rokonoknak, hozzátartozóknak szerettük elvesztése esetén. Az, hogy mennyibe kerül egy temetés, rengeteg tényezőtől függ, a szakember szerint azonban jellemzően 400-450 ezer forint között mozognak átlagosan és összességében a temetésárak. A köztemetők általában kedvezőbb áron érhetők el, mint az egyházi tulajdonban és üzemeltetésben lévők, ám például Békéscsabán mindössze a gerlai és a mezőmegyeri sírkert köztemető.

A temetésárak széles skálán mozognak, az, hogy mennyibe kerül egy temetés, több tényezőtől függ. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

A temetésárak böngészése előtt ezt is kell tudni

Hricsovinyi Tamás, a Pegazus Temetkezési Iroda ügyvezetője a kegyeleti szolgáltatásokkal kapcsolatban egy fontos szabályra hívta fel a figyelmet. Akárhol is történik a haláleset, kórházban vagy más egészségügyi, szociális intézményben, nem lehet befolyásolni a rokonokat, hozzátartozókat, hogy melyik kegyeleti szolgáltatót válasszák, ajánlani sem lehet. Bizonyos helyeken azonban vannak korlátozások, azaz nem minden temetkezési szolgáltató érhető el minden temetőben, pontosan a tulajdonosi, üzemeltetői viszonyok miatt.

Polgár temetés vagy egyházi temetés?

Érdemes figyelembe venni, hogy az elhunyt, életében milyen kéréseket fogalmazott meg, legyen elsődleges az, hogy miként élte a mindennapokat – tette hozzá azzal kapcsolatban, hogy az is rendszeresen dilemmát okoz a családtagok számára, hogy egyházi vagy polgári temetés legyen. A tapasztalata szerint a papok, a lelkészek egyre rugalmasabbak, nyitottabbak, beépítik a liturgiákba azt, amit kérnek a rokonok, a hozzátartozók, azonban valamelyest, 60-40 százalékos arányban így is vezet a polgári búcsúztatás az egyházi szertartással szemben.

Hogyan alakulnak a koporsóárak és az urnaárak?

Az interneten elérhető árak alapján igencsak széles skálán mozognak a koporsóárak és az urnaárak. A szakember tapasztalata szerint korábban a hamvasztásos temetés volt népszerű, majd kedveltté vált az egyszerűsége miatt a koporsós temetés, egy módosítás után viszont ismét kezd dominálni a hamvasztásos temetés. Az urnás temetést választók között pedig egyre gyakoribb, hogy a kegyeleti kultúra megváltozásával összefüggésben hazaviszik a hamvakat, több okból is kifolyólag:

egyrészt nem kell temetői költségekkel számolni sem a temetéskor, sem azt követően,

másrészt többen döntenek zöld temetés, azaz a hamvak elszórása, esetleg egy növény ültetésével a földben való elhelyezése mellett.

Bárhol lehet emlékezni, az emlékezés a lélekben terem

Manapság immár nem jellemző az, mint ami a nagyszülők idejében, hogy akár néhány naponta kimentek a temetőbe, hogy rendbe tegyék a sírokat. Megnőtt a lefedett sírok aránya is. Vannak, akik távolról járnak haza, évente egy-két alkalommal mennek ki a sírkertbe, egy-egy mécses meggyújtásával, virágszál elhelyezésével emlékeznek – mondta Hricsovinyi Tamás. A Pegazus Temetkezési Iroda ügyvezetője szerint az emlékezés a lélekben terem, bárhol lehet emlékezni, nem feltétlenül kell hozzá egy temetőben egy emlékműnek lennie.