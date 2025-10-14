október 14., kedd

Hírösszefoglaló

39 perce

Sokba került a hiszékenység: az ár több tízmillió forint volt

Címkék#napi hírösszefoglaló#a nap legfontosabb hírei#beol videó#pályazár#jogászképzés#kerékpárút#csalás

Akár úton vagyunk, akár emberi kapcsolatokban bízunk – nem árt az óvatosság. Egy nő élethű hazugsággal csalt ki 50 millió forintot ismerősétől, míg az autósokat újabb forgalmi változások teszik próbára: teljes pályazár lépett életbe az M5-ös irányába. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 14-én.

Beol.hu

Teljes pályazár: ma este már nem tudunk erre menni!

Ma este már teljes pályazár lesz!
Teljes pályazár: az M5-ös autópályán korlátozások léptek életbe Illusztráció: Shutterstock

Eljött a teljes pályazár ideje: ezzel számoljunk, ha útra kelünk!

A Békés vármegyei autósokat is érzékenyen érintő változások léptek életbe keddtől. Mutatjuk, mire készüljön az, aki az M5-ös autópálya felé tart.

Elszédítette az ismerősét egy jól felépített hazugsággal

A nő annyira élethűen adta elő a történetét, hogy az ismerőse gyanútlanul hitt neki, és hosszabb idő alatt csaknem 50 millió forintot adott át neki. Most a hatóságok jelentős kárt okozó csalás miatt emeltek vádat ellene.

Hihető volt a történet, amellyel az orosházi nő – akivel szemben jelentős kárt okozó csalás miatt emeltek vádat – átverte ismerősét, 50 millió forinttal. Illusztráció: Shutterstock

Erre jobb ha felkészülsz: újabb korlátozások a fontos szakaszon

Forgalomkorlátozásra kell készülni Békéscsaba egyik legforgalmasabb szakaszán. Mutatjuk, hogy tud-e jönni-menni a Berényi úton!

BA-9329
A Berényi úton újabb forgalomkorlátozások lépnek életbe Fotó: Bencsik Ádám/archív

A magyar Amszterdam milliárdos fejlesztéssel hódítja meg a bringásokat

A településrendezési eszközök módosítása is napirendre került a városi közgyűlés minap tartott ülésén. Ennek egyik eleme, hogy egy hiánypótló szakaszon bővíthetik a jövőben a békéscsabai kerékpárút-hálózatot; a másik része pedig, hogy egy újabb részen lehetne becsatlakozni a Wenckheim turista- és kerékpárútba. Egyébként Békéscsaba egy 1,8 milliárd forintos beruházás előtt áll, az a fejlesztés a kerékpárút-hálózat más helyszíneit érinti.

Hiánypótló szakaszon, a Kossuth téren és a Széchenyi utcában bővülhet a békéscsabai kerékpárút-hálózat. Illusztráció: MW

Jogászképzés indul Békéscsabán – új korszak vármegyénk felsőoktatásában – galériával

A Békés vármegyei felsőoktatás életében kiemelt jelentőségű esemény történt kedden délelőtt Békéscsabán. Aláírták a Békés vármegyei, békéscsabai egyetemi jogászképzést megalapozó együttműködési megállapodást a Békés Vármegyei Kormányhivatalban. A képzés várhatóan már jövő szeptemberben elkezdődik.

A jogászképzést megalapozó együttműködési megállapodást  prof. dr. Gellén Klára, dr. Takács Árpád, dr. Fendler Judit kancellár és prof. dr. Dux László rektor írta alá. Fotó:Lehoczky Péter

33 emelet, 754 lépcsőfok: Békés vármegyei tűzoltók is felértek a csúcsra

A békési tűzoltók kemény megpróbáltatáson vettek részt. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság október 11-én, a budapesti MOL Campusban rendezte meg az országos lépcsőfutó-bajnokságot.

Békés vármegyei tűzoltók a lépcsőfutó-bajnokságon. Fotó: Békés vármegyei Katasztrófavédelem

Húsz reményteli szempár: gazdára vágynak ezek a magukra hagyott kutyák

A hétvégén 11 új élet került a menhelyre. Két nappal később pedig újabb 9. Ez a 20 kutya már nem retteg, nem éhezik: csak szeretet, törődés és finom falatok várják őket a Csabai Állatvédőknél.

Mozgalmas időszakot zárt a Csabai Állatvédők csapata. Illusztráció: Shutterstock

Pásztor József: Portugália mindig tele volt világklasszisokkal

Kedden este újabb kör következik a világbajnoki selejtező sorozatban, a Portugália–Magyarország találkozó előtt Pásztor Józsefet, a Békéscsabai Előre Spartacus egykori játékmesterét kérdeztük az esélyekről.

Pásztor József bizakodó a Portugália–Magyarország mérkőzés előtt Fotó: Archív fotó: Bencsik Ádám

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

