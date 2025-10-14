1 órája
Sokba került a hiszékenység: az ár több tízmillió forint volt
Akár úton vagyunk, akár emberi kapcsolatokban bízunk – nem árt az óvatosság. Egy nő élethű hazugsággal csalt ki 50 millió forintot ismerősétől, míg az autósokat újabb forgalmi változások teszik próbára: teljes pályazár lépett életbe az M5-ös irányába. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 14-én.
Teljes pályazár: ma este már nem tudunk erre menni!
Eljött a teljes pályazár ideje: ezzel számoljunk, ha útra kelünk!
A Békés vármegyei autósokat is érzékenyen érintő változások léptek életbe keddtől. Mutatjuk, mire készüljön az, aki az M5-ös autópálya felé tart.
Elszédítette az ismerősét egy jól felépített hazugsággal
A nő annyira élethűen adta elő a történetét, hogy az ismerőse gyanútlanul hitt neki, és hosszabb idő alatt csaknem 50 millió forintot adott át neki. Most a hatóságok jelentős kárt okozó csalás miatt emeltek vádat ellene.
Erre jobb ha felkészülsz: újabb korlátozások a fontos szakaszon
Forgalomkorlátozásra kell készülni Békéscsaba egyik legforgalmasabb szakaszán. Mutatjuk, hogy tud-e jönni-menni a Berényi úton!
A magyar Amszterdam milliárdos fejlesztéssel hódítja meg a bringásokat
A településrendezési eszközök módosítása is napirendre került a városi közgyűlés minap tartott ülésén. Ennek egyik eleme, hogy egy hiánypótló szakaszon bővíthetik a jövőben a békéscsabai kerékpárút-hálózatot; a másik része pedig, hogy egy újabb részen lehetne becsatlakozni a Wenckheim turista- és kerékpárútba. Egyébként Békéscsaba egy 1,8 milliárd forintos beruházás előtt áll, az a fejlesztés a kerékpárút-hálózat más helyszíneit érinti.
Jogászképzés indul Békéscsabán – új korszak vármegyénk felsőoktatásában – galériával
A Békés vármegyei felsőoktatás életében kiemelt jelentőségű esemény történt kedden délelőtt Békéscsabán. Aláírták a Békés vármegyei, békéscsabai egyetemi jogászképzést megalapozó együttműködési megállapodást a Békés Vármegyei Kormányhivatalban. A képzés várhatóan már jövő szeptemberben elkezdődik.
33 emelet, 754 lépcsőfok: Békés vármegyei tűzoltók is felértek a csúcsra
A békési tűzoltók kemény megpróbáltatáson vettek részt. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság október 11-én, a budapesti MOL Campusban rendezte meg az országos lépcsőfutó-bajnokságot.
Húsz reményteli szempár: gazdára vágynak ezek a magukra hagyott kutyák
A hétvégén 11 új élet került a menhelyre. Két nappal később pedig újabb 9. Ez a 20 kutya már nem retteg, nem éhezik: csak szeretet, törődés és finom falatok várják őket a Csabai Állatvédőknél.
Pásztor József: Portugália mindig tele volt világklasszisokkal
Kedden este újabb kör következik a világbajnoki selejtező sorozatban, a Portugália–Magyarország találkozó előtt Pásztor Józsefet, a Békéscsabai Előre Spartacus egykori játékmesterét kérdeztük az esélyekről.
