Sokba került a hiszékenység: az ár több tízmillió forint volt

Teljes pályazár: ma este már nem tudunk erre menni!

Eljött a teljes pályazár ideje: ezzel számoljunk, ha útra kelünk!

A Békés vármegyei autósokat is érzékenyen érintő változások léptek életbe keddtől. Mutatjuk, mire készüljön az, aki az M5-ös autópálya felé tart.

Elszédítette az ismerősét egy jól felépített hazugsággal

A nő annyira élethűen adta elő a történetét, hogy az ismerőse gyanútlanul hitt neki, és hosszabb idő alatt csaknem 50 millió forintot adott át neki. Most a hatóságok jelentős kárt okozó csalás miatt emeltek vádat ellene.

Erre jobb ha felkészülsz: újabb korlátozások a fontos szakaszon

Forgalomkorlátozásra kell készülni Békéscsaba egyik legforgalmasabb szakaszán. Mutatjuk, hogy tud-e jönni-menni a Berényi úton!

A magyar Amszterdam milliárdos fejlesztéssel hódítja meg a bringásokat

A településrendezési eszközök módosítása is napirendre került a városi közgyűlés minap tartott ülésén. Ennek egyik eleme, hogy egy hiánypótló szakaszon bővíthetik a jövőben a békéscsabai kerékpárút-hálózatot; a másik része pedig, hogy egy újabb részen lehetne becsatlakozni a Wenckheim turista- és kerékpárútba. Egyébként Békéscsaba egy 1,8 milliárd forintos beruházás előtt áll, az a fejlesztés a kerékpárút-hálózat más helyszíneit érinti.

Jogászképzés indul Békéscsabán – új korszak vármegyénk felsőoktatásában – galériával

A Békés vármegyei felsőoktatás életében kiemelt jelentőségű esemény történt kedden délelőtt Békéscsabán. Aláírták a Békés vármegyei, békéscsabai egyetemi jogászképzést megalapozó együttműködési megállapodást a Békés Vármegyei Kormányhivatalban. A képzés várhatóan már jövő szeptemberben elkezdődik.

33 emelet, 754 lépcsőfok: Békés vármegyei tűzoltók is felértek a csúcsra

A békési tűzoltók kemény megpróbáltatáson vettek részt. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság október 11-én, a budapesti MOL Campusban rendezte meg az országos lépcsőfutó-bajnokságot.

Húsz reményteli szempár: gazdára vágynak ezek a magukra hagyott kutyák

A hétvégén 11 új élet került a menhelyre. Két nappal később pedig újabb 9. Ez a 20 kutya már nem retteg, nem éhezik: csak szeretet, törődés és finom falatok várják őket a Csabai Állatvédőknél.