Túlélőkészlet bicikliseknek: hasznos tippek az őszi, téli tekeréshez

Nagyon sokan szeretik, különösen Békéscsabán a téli kerékpározást, noha számos akadállyal kell szembenéznie az embernek az olykor zord körülmények miatt. Most végigvesszük, hogy milyen szempontokra érdemes odafigyelni, ha úgy döntünk, rendszeresen használjuk a biciklinket télen.

A téli kerékpározás noha kompromisszumokkal és plusz odafigyeléssel jár, így is egy jó alternatíva lehet a városi közlekedésben a zord körülmények ellenére is. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Téli kerékpározás esetén a karbantartásra különösen oda kell figyelni

A békéscsabai Lencsési lakótelepen található bringabolt tulajdonosa, Ollári Zsolt részletesen ismertette, hogy mikre érdemes különösen odafigyelni a kerékpároknál télen.

Mivel hamarabb sötétedik, ezért a legfontosabb, hogy a világítóberendezések megfelelően működjenek: elől fehér fényű, hátul piros fényű lámpák legyenek, kellenek továbbá a fényvisszaverő prizmák is elöl-hátul, a küllőkön, de ajánlott a sárga prizmával ellátott pedálok használata is.

Még fontosabb ilyenkor lakott területen kívül a láthatósági mellény viselése, mert a látási viszonyok télen korlátozottabbak.

A gumik állapota szintén kritikus ebben az időszakban, kopott gumival nem érdemes útnak indulni, ha ugyanis nincs megfelelő profilmélysége, akkor könnyebben kicsúszhat a bicikli alólunk.

A fékek állapotára ugyancsak érdemes jobban odafigyelni, ne legyenek kopottak a fékbetétek, mert így hosszabb lehet a fékút.

A sárvédők megléte szintén lényeges, hogy megóvjuk a saját ruházatunkat a felcsapódó víztől és sártól.

Télen a lánc kenésére is nagyobb gondot kell fordítani, mivel több a csapadék a hideg évszakban, ami lemoshatja az olajat róla, ezért sűrűbben kell kenni.

Amennyire csak lehet, tartsuk tisztán a kerékpárt, mert a havas, fagyott úton lévő só roncsolja a kerékpár alkatrészeit, így érdemes időnként lemosni róla a szennyeződéseket.

Továbbá ha lehetséges, tároljuk a biciklit fedett helyen, ahol kevésbé érik az időjárás viszontagságai.

A téli kerékpáros öltözet legalább olyan fontos

A kerékpárunk megfelelő karbantartása mellett az öltözetünkre is érdemes külön gondot fordítani télen, amennyiben nyeregbe pattanunk. A szakember ezen a téren azt javasolja, hogy öltözzünk rétegesen: vegyünk fel egy réteg aláöltözetet, ami nem pamutból, hanem valamilyen semleges, műszálas anyagból készült. A középső réteg valamilyen polárszerű anyag legyen, a harmadik, legkülső réteg pedig széláteresztő, de vízlepergető anyagból készüljön. Emellett persze sapka, sál, kesztyű is ajánlott, különösen a csősálakat ajánlja, melyeket fel lehet húzni az arcunkra is, ha nagyon hideg van. A lábbelit tekintve szerinte a legfontosabb, hogy ne ázzon át, mert az első kerék felcsapja a vizet, a sarat a pedálokhoz, így egy normál cipő képes teljesen átnedvesedni, mire például a munkahelyünkre érünk.

Ennyibe kerül, ha jól fel akarunk öltözni a téli kerékpározáshoz

Szétnéztünk a Békéscsabán is megtalálható Decathlon webáruházában, hogy jelenleg milyen áron kapható egy komplett téli kerékpáros ruházat. A téli kerékpáros nadrág 22 990 forintba kerül a sportáruházban, téli kerékpáros kabátot 14 990 forintért, míg téli kerékpáros aláöltözetet már 6 990 forintért vásárolhatunk. A téli kerékpáros sapkát, valamint a téli kerékpáros zokni párját 3490 forintért árulják. Csősálat 1990 forinttól, téli kerékpáros kesztyűt pedig 3990 forinttól találtunk. Tehát akik igazán komolyan gondolják a téli kerékpározást, azoknak érdemes zsebbe nyúlniuk, de végeredményben még így is olcsóbb lehet, mint kizárólag autóval járni.