Ingyen ad telefont a Telekom, de csak pár napig tart az akció

Minden ügyfél ingyen Telekom telefont kaphat egy akció keretében. A cég hivatalos weboldalán közölte a részleteket.

Ingyen Telekom telefonhoz lehet jutni az üzletekben. Fotó: Mohai Balázs / Forrás: MTI

Miért adnak most ingyen Telekom telefont?

Add le a régit, válassz egy új készüléket. Akár díjmentes készüléket is választhatsz, ha behozod a régi készüléked – írja a Telekom hivatalos oldala.

A Telekom szeretné, hogy szolgáltatásait még jobb minőségben használják a felhasználok, ezért most akár díjmentesen is le lehet cserélni régi nyomógombos készüléket egy újabb típusra. Az akcióban szereplő Telekom mobilok sokkal tisztább hangminőségre és gyorsabb híváskapcsolásra képesek.

Hogyan lehet ingyen Telekom telefonhoz jutni?

Ingyen Telekom telefont az kaphat, aki

legalább 3 hónapja Telekom ügyfél,

bevisz régi nyomógombos készüléket.

Fontos, hogy az ingyen telefon Telekom üzletekben vehető át, online nem lehet cserélni.

Hozzátartozónak is intézhetek ingyen Telekom telefont?

A Telekom közleménye szerint a cserét hozzátartozó is elintézheti. Ennek feltétele, hogy az érintett SIM 4G képes legyen. Ezt bárki könnyen leellenőrizheti. A következő lépés a meghatalmazás letöltése és kitöltése.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Telekom telefon ingyen: miből lehet választani?

A mostani Telekom akcióban a következő négy mobil közül lehet választani:

Nokia 110 4G Dual SIM,

TCL 4043 Dual SIM 4G,

TCL 3189D Dual SIM 4G,

Honor X5C Plus DS 4+64GB.

Megmarad a korábbi telefonszám a csere után?

A Telekom hivatalos tájékoztatója szerint a hívószám nem változik a csere után.

Mi van akkor, ha nincsenek meg a régi telefon tartozékai?

Akkor sincs gond, ha a tartozékok már nincsenek meg, ugyanis azok nélkül is lehet cserélni.

Mit érdemes megcsinálni a telefoncsere előtt?

A telefoncsere előtt érdemes lementeni a régi telefonon tárolt fontos adatokat, például:

képek,

videók,

üzenetek,

telefonszámok.

Hány ingyen Telekom telefont kaphatok?

Minden Telekom ügyfél egy készülék cseréjére jogosult. Több régi készüléket is le lehet adni, de egy ügyfél csak egyszer veheti igénybe a kedvezményt.