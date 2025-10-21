2 órája
Ingyen telefont ad a Telekom minden ügyfelének – itt vannak a részletek
Érdemes a telefonokat néha lecserélni, mert egy új készülék fényévekkel többet tudhat a réginél. Most szinte bárki kaphat ingyen Telekom telefont. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 21-én.
Minden ügyfél ingyen Telekom telefont kaphat egy akció keretében. A cég hivatalos weboldalán közölte a részleteket.
Miért adnak most ingyen Telekom telefont?
Add le a régit, válassz egy új készüléket. Akár díjmentes készüléket is választhatsz, ha behozod a régi készüléked – írja a Telekom hivatalos oldala.
Szörnyethalt két 80 feletti: rengeteg a végzetes út a szomszédban
Két 80 év feletti ember vesztette életét egy hétfő este történt közúti ütközést követően. A halálos baleset Románia tőlünk nem is túl távoli részén történt. Ez már a sokadik tragédia keleti szomszédunknál.
Békéscsaba határában is megjelent a rettegett betegség
Békéscsaba határában is megjelent a pusztító betegség. A fertőzöttség miatt intézkedéseket rendeltek el – közölték az önkormányzatnál.
Rejtélyes üzenet a szélvédőn: Panka cetlije felrobbantotta a Facebookot
Pankára nagyon mély benyomást tett valaki. Egy kézzel írt cetlivel üzent a férfinek.
Ennyi volt: viszlát, Messenger!
Nagy lépésre szánta el magát a Facebookot, az Instagramot, és a WhatsAppot is birtokló multinacionális technológiai vállalat. A Meta döntése a Messenger alkalmazásra tesz végleges pontot.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Ez a tojás nem az a tojás volt: videón, ahogy lecsaptak az ipart nagyban űző dílerekre
Öt terjesztő, három fogyasztó, közel két kiló kábítószer gyanúját keltő anyag, két lefoglalt gépjármű, és mintegy ötmillió forint lett az eredménye annak az akciónak, amit a Békés vármegyei rendőrök tartottak. A DELTA Programban így egy újabb droghálózat tagjai kerülhetnek rács mögé, mutatjuk a megdöbbentő részleteket.
Gyászol az alapítvány, elveszítették a beteg gyerekek segítőjét
Tragédia érte az alapítványt. Fájdalommal osztották meg, hogy szeretett barátjuk és munkatársuk, Balog János elhunyt.
A szakértők szerint egyre szebb képet fest Békés vármegye gasztrotérképe
Stabil minőséget nyújtanak a kiemelt gasztrohelyek, szinte mindenki megőrizte az ajánlását és van, aki újabbakat is kapott. Minősített a Michelin és a Gault&Millau és a Street Kitchen Guide is. Utánanéztünk, hogyan néz ki Békés vármegye gasztrotérképe a különböző kalauzokban.
Irtózatosat szólt a robbanás, megsemmisült a háromgyermekes család otthona – videóval, galériával
A környékből szóltak nekik, hogy detonáció rázta meg a környéket, és hogy annak centruma az otthonuk volt. Amikor a helyszínre értek, akkor tapasztalták azt, hogy lényegében megsemmisült a házuk. A biharugrai robbanást követően egy háromgyermekes család maradt otthon nélkül. A faluban adománygyűjtést indítottak az önkormányzat közreműködésével a szerencsétlenül járt, szinte mindenüket elvesztő család támogatására.
Biharugrai robbanásFotók: Bencsik Ádám