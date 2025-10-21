október 21., kedd

Telek-halom

2 órája

A kunhalmoknak semmi közük a kunokhoz, lóháton hozták be a pestis ősét is a kurgánok építői – galériával

Címkék#történetéről kurgán#emlékoszlop#ünnepség#halom

Öregdiákok kezdeményezésére sikerült megmenteni egy fontos értéket. A sarkadkeresztúri temetőben immár egy emlékoszlop hirdeti, hogy ott van a Telek-halom, egy kunhalom, egy kurgán. A helyszínen pénteken tartottak ünnepséget, amelyen szóltak Sarkadkeresztúr történetéről, de arról is, hogy mit kell tudni a kurgánokról, mit lehet tudni az azokat több ezer éve építő jamnaja kultúra népéről, akik nemcsak újítást, hanem rontást is hoztak a Kárpát-medencébe.

Licska Balázs

Sarkadkeresztúri öregdiákok, Mihók Péterné, Novák Ernő és Szabó Tamás kezdeményezésére állítottak egy emlékoszlopot a sarkadkeresztúri temetőben, azt Szelekovszky László készítette. Immár ez jelzi, hogy ott van a Telek-halom, egy kunhalom. Az öregdiákok hangsúlyozták, hogy ezzel megmentettek a következő nemzedékek számára egy fontos értéket. A pénteki ünnepségen szóltak Sarkadkeresztúr történetéről, valamint a kurgánokról.

megünnepelték, hogy emlékoszlop hirdeti, hogy ott van a Telek-halom
Öregdiákok kezdeményezésére emeltek emlékoszlopot Sarkadkeresztúron, ez jelzi, hogy a Telek-halom is egy fontos érték, egy kurgán. Fotók: Valki Irén

A kunhalmok is nevezett kurgánoknak semmi közük a kunokhoz

A kurgánok a magyar Alföld kincsei közé tartoznak – hangsúlyozta dr. Halmágyi Miklós, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Vármegyei Levéltárának szakembere. Kunhalmoknak is nevezik őket, ez azonban megtévesztő, hiszen a kunok csak a 13. században költöztek a magyar Alföldre, az ősi halmok viszont korosabbak, több ezer évesek. Ember által emelt építményekről, javarészt sírok fölé emelt dombokról van szó.

A sarkadkeresztúri Telek-halom nevét a 18. században is feljegyezték

Olyan középkori oklevélről nem tudni, amely a sarkadkeresztúri Telek-halommal lenne kapcsolatos, de a 18. században feljegyezték a nevét, és abból a dokumentumból kiderült, hogy a középkorban a kurgánon egy templom állt, a romok a 18. században is megjelentek.

A Szent Kereszt védelmébe ajánlották a dombra épült templomot

A ma Sarkadkeresztúrhoz tartozó Meggyes és Nyék településrészek nevét immár a 13. században, a váradi jegyzékben is feljegyezték. Sarkadkeresztúr neve onnan eredhet, hogy a helység templomát a Szent Kereszt védelmébe ajánlották, az Úr megszólítás pedig a Szent Keresztre, illetve a megfeszített Krisztusra utalhat. Az 1330-as évek fontos forrása a pápai tizedjegyzék, és a váradi egyházmegye területéről olvasni benne a Szent Kereszt templomáról is, amely egyes elméletek szerint a mai Sarkadkeresztúr előzménye lehetett – ismertette dr. Halmágyi Miklós.

Emlékoszlop hirdeti a Telek-halmot

Fotók: Valki Irén

A kurgánok fontos időkapszulák, kutatásokra adnak lehetőséget

A kurgánok rendkívüli értékek, fontos időkapszulák, kutatásokra adnak lehetőséget – ezt emelte ki dr. Bácsmegi Gábor, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója. Elmondta, hogy rekonstruálható, hogy milyen növény- és állatvilág volt egykor a Kárpát-medencében, hogy milyen vidékre építették azokat. Ugyanis a kunhalmok – amelyek jelentős része egyébként elpusztult az idők folyamán – nem egyszerű dombok.

A kurgánok építői lehettek az elsők, akik lóra ültek a térségben

Hozzátette, hogy az első betelepülők 6 ezer éve jelentek meg a Kárpát-medencében, a jamnaja kultúra tagjai pedig 5 ezer éve jöttek keletről, az Al-Duna felől. Teljesen más alkatúak, magasabbak és robusztusabbak voltak, mint az itt lévők, vélhetően az intenzív hús- és tejfogyasztásnak köszönhetően. Hordozóként hoztak magukkal egy betegséget is, amelyekre az itteniek nem voltak felkészülve, ez a pestis régebbi változata lehetett. Újítások szintén fűződnek a nevükhöz. Ők lehettek az elsők, akik lovagoltak a térségben, mivel a ló háziasítása is ehhez a korszakhoz kötődik.

A sírokban vörös festéknyomokat is találnak, jellemzően a koponyán

Az egyébként pásztorkodó nép településeiről nem tudni sokat: sátrakban vagy felszín fölé épített könnyűszerkezetes épületekben lakhattak. Mondhatni temetkezési szokásként, divatként a sírhelyek fölé földpiramisokat emeltek. A kurgánok belsejében általában egy központi kamrát találnak a régészek, amelyet fából ácsoltak, ebbe bőröket terítettek. A leletanyagot szegényesnek mondta a szakember, a csontok mellett edények, ritkán fémtárgyak kerülnek elő; többször találni vörös festéknyomokat, főleg a koponyán. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A kunhalmok jelentős része elpusztult, a megmaradtak többségére templom épült

A Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója elmondta, hogy a kurgánok feltárása meglehetősen pénz-, idő- és energiaigényes, jól előkészített kutatásra van szükség tehát hozzá. A sarkadkeresztúri Telek-halomnál nem kutattak, itt, mivel egy temetőről van szó, esetleg a roncsolásmentes vizsgálat jöhetne a szóba, ezt úgy kell elképzelni, mint egy röntgent. A középkorban – azért, hogy kiemelhessék őket – több helyen építettek templomokat a kunhalmokra, mint ahogy az történt Sarkadkeresztúron is.

Általános iskolások adtak műsort az ünnepségen

Az ünnepségen felszólalt továbbá 

  • Szelekovszky László, aki készítette is az emlékoszlopot; 
  • Dudás Árpád, Zsadány polgármestere, aki Attila hun királlyal kapcsolatos meglátásait ismertette; 

továbbá általános iskolások adtak műsort.

 

 

