A kunhalmoknak semmi közük a kunokhoz, lóháton hozták be a pestis ősét is a kurgánok építői – galériával

Sarkadkeresztúri öregdiákok, Mihók Péterné, Novák Ernő és Szabó Tamás kezdeményezésére állítottak egy emlékoszlopot a sarkadkeresztúri temetőben, azt Szelekovszky László készítette. Immár ez jelzi, hogy ott van a Telek-halom, egy kunhalom. Az öregdiákok hangsúlyozták, hogy ezzel megmentettek a következő nemzedékek számára egy fontos értéket. A pénteki ünnepségen szóltak Sarkadkeresztúr történetéről, valamint a kurgánokról.

Öregdiákok kezdeményezésére emeltek emlékoszlopot Sarkadkeresztúron, ez jelzi, hogy a Telek-halom is egy fontos érték, egy kurgán. Fotók: Valki Irén

A kunhalmok is nevezett kurgánoknak semmi közük a kunokhoz

A kurgánok a magyar Alföld kincsei közé tartoznak – hangsúlyozta dr. Halmágyi Miklós, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Vármegyei Levéltárának szakembere. Kunhalmoknak is nevezik őket, ez azonban megtévesztő, hiszen a kunok csak a 13. században költöztek a magyar Alföldre, az ősi halmok viszont korosabbak, több ezer évesek. Ember által emelt építményekről, javarészt sírok fölé emelt dombokról van szó.

A sarkadkeresztúri Telek-halom nevét a 18. században is feljegyezték

Olyan középkori oklevélről nem tudni, amely a sarkadkeresztúri Telek-halommal lenne kapcsolatos, de a 18. században feljegyezték a nevét, és abból a dokumentumból kiderült, hogy a középkorban a kurgánon egy templom állt, a romok a 18. században is megjelentek.

A Szent Kereszt védelmébe ajánlották a dombra épült templomot

A ma Sarkadkeresztúrhoz tartozó Meggyes és Nyék településrészek nevét immár a 13. században, a váradi jegyzékben is feljegyezték. Sarkadkeresztúr neve onnan eredhet, hogy a helység templomát a Szent Kereszt védelmébe ajánlották, az Úr megszólítás pedig a Szent Keresztre, illetve a megfeszített Krisztusra utalhat. Az 1330-as évek fontos forrása a pápai tizedjegyzék, és a váradi egyházmegye területéről olvasni benne a Szent Kereszt templomáról is, amely egyes elméletek szerint a mai Sarkadkeresztúr előzménye lehetett – ismertette dr. Halmágyi Miklós.