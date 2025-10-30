3 órája
Téged is lehallgat a telefonod, ha ezeket tapasztalod
Amennyiben nem vagyunk óvatosak, akkor egy kémprogram pillanatok alatt felkerülhet a mobilra. Szerencsére a telefon lehallgatás néhány gyanús jel alapján könnyen tetten érhető.
A modern, okoseszközökkel teli világban sokan félnek attól, hogy telefon lehallgatás áldozatai lesznek. Az aggodalom nem alaptalan, de tudatos hozzáállással és odafigyeléssel könnyen ki lehet szűrni a kémkedő programokat.
Telefon lehallgatás: Mi az első figyelmeztető jel?
A telefon lehallgatás első jele lehet, ha olyan alkalmazásokat látsz a telefonodon, amelyeket nem te telepítettél. Fontos megjegyezni, hogy a legtöbb telefonra már gyárilag telepítve van több alkalmazás, ezért ki kell deríteni, hogy az ismeretlen applikáció alapból rajta volt vagy utólag került rá.
A telefon lehallgatás jele lehet a zúgás és a gyorsan merülő akkumulátor
A telefon lehallgatás jele lehet az is, ha használat közben halk zúgást vagy sípolást, esetleg recsegő hangot hallunk. Ugyanígy, ha a telefonod indokolatlanul gyorsan merül, felmelegszik, miközben nem használod, akkor lehet, kémprogram fut a háttérben.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Váratlanul felvillanó kijelző, furcsa üzenetek, nem működő automatikus javítás
Ha a telefon kijelzője értesítés nélkül felvillan, vagy olyan SMS-eket látsz, amelyeket nem te küldtél, akkor valaki más is hozzáférhet az eszközödhöz. Ha a helyesírás-ellenőrző sem működik rendesen, az is lehet annak a jele, hogy valaki figyeli, mit gépelsz.
Lehallgató eszközök és SIM-klónozás
Nem csupán szoftveres kémkedés létezik. Bizonyos hardveres eszközök, mint például a StingRay, segítségével a mobiltelefonok adatforgalma is megfigyelhető. A SIM-kártya klónozásával a támadók hozzáférhetnek a szöveges üzenetekhez, és akár hívásokat is lehallgathatnak.
Mit tehetsz a telefon lehallgatás elkerülése érdekében?
Néhány alapszabály betartásával sokat tehetünk a telefonunk védelméért:
- a gyanús linkekre, mellékletekre ne kattintsunk, mert gyakran ezeken keresztül jutnak be a kémprogramok,
- alkalmazásokat csak megbízható forrásól töltsünk le,
- rendszeresen tekintsük át az alkalmazásengedélyeket, a szükségteleneket vonjuk vissza,
- nézzük át az adatforgalmat,
- ellenőrizzük az akkumulátor hőmérsékletét,
- állítsuk vissza a telefont a gyári beállításokra, főleg, ha használt készüléket vásárolunk,
- erős jelszavakat használjunk,
- használjunk kétfaktoros hitelesítést,
- a nyilvános Wi-Fi használatakor legyünk körültekintőek – szedte össze a zaol.hu.
Cseréld le ingyen telefonod
Amennyiben nem bízol meg jelenlegi készülékedben, akkor érdemes lehet elgondolkodni a cserén is. Egy akció keretében most ingyen telefon jár a Telekomnál, és csak pár dolog szükséges hozzá.
Siessen, ha ügyet intéz, hamarosan lakat kerül a fontos Békés vármegyei hivatalra