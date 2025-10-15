Szinte ingyen is bejuthatunk ősszel és télen a békési gyógyfürdőkbe

A helyiek és a külföldiek körében is népszerű Békés vármegyei gyógyfürdőkbe szinte ingyen is be lehet jutni, csak annyi kell hozzá, hogy jogosultak legyünk TB-támogatott kezelésre.

Gyulán is több TB-támogatott kezelés van. Fotó: Bencsik Ádám

Békés vármegyében több színvonalas fürdő is található

Békés vármegye egyik legvonzóbb turisztikai attrakciója a Gyulai Várfürdő, ahol idén nyitották meg az új vízgyógyászati részleget, amit az ország egyik legszebbjeként tartanak számon. Sokan szeretik a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőt is, ami közel 430 millió forintos támogatásból újul meg. Nem szabad megfeledkezni a svédek, németek, hollandok által imádott egymedencés fürdőről, a nagybánhegyesi Bánfürdő termálfürdőről sem. Jó hír, hogy több helyen akár TB-támogatással is elérhetők a magas színvonalú szolgáltatások és kezelések.

Mi is az a TB-támogatott gyógyfürdőzés?

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatást nyújt évente kétszer 15 alkalmas fürdőkúrához. Ennek ellenére a kezelések nem ingyenesek, az önrészt ki kell fizetni. Naponta legfeljebb négyféle kezelést lehet igénybe venni.

Mi kell a TB-támogatott kezelések igénybevételhez?

A TB-támogatott kezeléseket csak szakorvosi igazolással és érvényes TAJ-kártyával lehet igénybe venni.

Milyen kezeléseket lehet igénybe venni TB-támogatással?

TB-támogatással a következő 11 fürdőgyógyászati kezelés érhető el:

gyógyvizes gyógymedence,

gyógyvizes kádfürdő,

iszappakolás,

súlyfürdő,

szénsavas kádfürdő,

orvosi gyógymasszázs,

víz alatti vízsugármasszázs,

víz alatti csoportos gyógytorna,

komplex fürdőgyógyászati ellátás,

18 év alattiak csoportos gyógyúszása,

szén-dioxod gyógygázfürdő.

Békés vármegyében hol van lehetőség TB-támogatott gyógyfürdőzésre?

A TB-támogatott ellátást csak annál a fürdőnél lehet igénybe venni, ami rendelkezik érvényes NEAk szerződéssel. A termalfurdo.hu oldal szerint Békés vármegyében az alábbi helyeken van lehetőség TB-támogatott gyógyfürdőzésre:

Felnőtt napijegy kedvezmény nélkül Gyulai Várfürdő - felnőtt napijegy kedvezmény nélkül 4 900 Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 2 650 Árpád Gyógy- és Strandfürdő (Békéscsaba) 3 000 Liget Gyógyfürdő és Kemping (Gyomaendrőd) 3 400 Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő 3 200 Dévaványai Gyógyfürdő és Ifjúsági Tábor 1 800 Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdő 2 900 Tótkomlósi Rózsa Gyógyfürdő 2 200

Fontos megjegyezni, hogy nem minden fürdőben érhető el az összes kezelés. Több helyen legfeljebb csak három-négy szolgáltatást kínálnak.