Szinte ingyen is bejuthatunk ősszel és télen a békési gyógyfürdőkbe
Az őszi zimankóban sokan szeretnek elmerülni a termálfürdők meleg vizében. Szerencsére a legnépszerűbb gyógyfürdők szolgáltatásait szinte ingyen is igénybe lehet venni, ha találunk náluk TB-támogatott kezeléseket. Mutatjuk a részleteket.
A helyiek és a külföldiek körében is népszerű Békés vármegyei gyógyfürdőkbe szinte ingyen is be lehet jutni, csak annyi kell hozzá, hogy jogosultak legyünk TB-támogatott kezelésre.
Békés vármegyében több színvonalas fürdő is található
Békés vármegye egyik legvonzóbb turisztikai attrakciója a Gyulai Várfürdő, ahol idén nyitották meg az új vízgyógyászati részleget, amit az ország egyik legszebbjeként tartanak számon. Sokan szeretik a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőt is, ami közel 430 millió forintos támogatásból újul meg. Nem szabad megfeledkezni a svédek, németek, hollandok által imádott egymedencés fürdőről, a nagybánhegyesi Bánfürdő termálfürdőről sem. Jó hír, hogy több helyen akár TB-támogatással is elérhetők a magas színvonalú szolgáltatások és kezelések.
Mi is az a TB-támogatott gyógyfürdőzés?
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatást nyújt évente kétszer 15 alkalmas fürdőkúrához. Ennek ellenére a kezelések nem ingyenesek, az önrészt ki kell fizetni. Naponta legfeljebb négyféle kezelést lehet igénybe venni.
Mi kell a TB-támogatott kezelések igénybevételhez?
A TB-támogatott kezeléseket csak szakorvosi igazolással és érvényes TAJ-kártyával lehet igénybe venni.
Milyen kezeléseket lehet igénybe venni TB-támogatással?
TB-támogatással a következő 11 fürdőgyógyászati kezelés érhető el:
- gyógyvizes gyógymedence,
- gyógyvizes kádfürdő,
- iszappakolás,
- súlyfürdő,
- szénsavas kádfürdő,
- orvosi gyógymasszázs,
- víz alatti vízsugármasszázs,
- víz alatti csoportos gyógytorna,
- komplex fürdőgyógyászati ellátás,
- 18 év alattiak csoportos gyógyúszása,
- szén-dioxod gyógygázfürdő.
Békés vármegyében hol van lehetőség TB-támogatott gyógyfürdőzésre?
A TB-támogatott ellátást csak annál a fürdőnél lehet igénybe venni, ami rendelkezik érvényes NEAk szerződéssel. A termalfurdo.hu oldal szerint Békés vármegyében az alábbi helyeken van lehetőség TB-támogatott gyógyfürdőzésre:
|Felnőtt napijegy kedvezmény nélkül
|Gyulai Várfürdő - felnőtt napijegy kedvezmény nélkül
4 900
|Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
2 650
|Árpád Gyógy- és Strandfürdő (Békéscsaba)
3 000
|Liget Gyógyfürdő és Kemping (Gyomaendrőd)
3 400
|Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő
3 200
|Dévaványai Gyógyfürdő és Ifjúsági Tábor
1 800
|Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdő
2 900
|Tótkomlósi Rózsa Gyógyfürdő
2 200
Fontos megjegyezni, hogy nem minden fürdőben érhető el az összes kezelés. Több helyen legfeljebb csak három-négy szolgáltatást kínálnak.
Milyen jótékony hatásai vannak a gyógyfürdőknek?
Érdemes télen sem hanyagolni a fürdőzést, mert számos jótékony hatása van. A termálvizek csillapítják a fájdalmat és csökkentik a gyulladást, oldják az izmok görcsösségét, támgoatják a szervezet regenerációját. A gyógyfürdőket ajánlják ízületi- és gerincpanaszok esetén, sérülések, műtétek utáni rehabilitációhoz, csontritkulás esetén, nőgyógyászati, urológiai panaszoknál, bőrbetegségek kezelésére is.
Ezeket ne hagyd otthon, ha TB-támogatott kúrára indulsz
- Érvényes TAJ-kártya és orvosi beutaló – a recepción ellenőrzik.
- Törölköző és fürdőpapucs – a legtöbb helyen kötelező.
- Vizes holmiknak külön táska, mert a gyógyvíz nyomot hagyhat.
- Ivóvíz vagy kulacs – a meleg gyógyvízben gyorsan kiszárad a szervezet.
- Kisebb címletű készpénz, mert nem minden helyen van terminál.
- Kényelmes ruha, amit könnyű levenni, hiszen több kezelést is igénybe vehetsz.
- Orvosi papírok másolata – gyakran elkérik a recepción.
