2 órája

Szinte ingyen is bejuthatunk ősszel és télen a békési gyógyfürdőkbe

Az őszi zimankóban sokan szeretnek elmerülni a termálfürdők meleg vizében. Szerencsére a legnépszerűbb gyógyfürdők szolgáltatásait szinte ingyen is igénybe lehet venni, ha találunk náluk TB-támogatott kezeléseket. Mutatjuk a részleteket.

Bátori Attila

A helyiek és a külföldiek körében is népszerű Békés vármegyei gyógyfürdőkbe szinte ingyen is be lehet jutni, csak annyi kell hozzá, hogy jogosultak legyünk TB-támogatott kezelésre.

TB-támogatott kezelésekben részesülők Gyulán
Gyulán is több TB-támogatott kezelés van. Fotó: Bencsik Ádám

Békés vármegyében több színvonalas fürdő is található

Békés vármegye egyik legvonzóbb turisztikai attrakciója a Gyulai Várfürdő, ahol idén nyitották meg az új vízgyógyászati részleget, amit az ország egyik legszebbjeként tartanak számon. Sokan szeretik a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőt is, ami közel 430 millió forintos támogatásból újul meg. Nem szabad megfeledkezni a svédek, németek, hollandok által imádott egymedencés fürdőről, a nagybánhegyesi Bánfürdő termálfürdőről sem. Jó hír, hogy több helyen akár TB-támogatással is elérhetők a magas színvonalú szolgáltatások és kezelések.

Mi is az a TB-támogatott gyógyfürdőzés?

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatást nyújt évente kétszer 15 alkalmas fürdőkúrához. Ennek ellenére a kezelések nem ingyenesek, az önrészt ki kell fizetni. Naponta legfeljebb négyféle kezelést lehet igénybe venni.

Mi kell a TB-támogatott kezelések igénybevételhez?

A TB-támogatott kezeléseket csak szakorvosi igazolással és érvényes TAJ-kártyával lehet igénybe venni. 

Milyen kezeléseket lehet igénybe venni TB-támogatással?

TB-támogatással a következő 11 fürdőgyógyászati kezelés érhető el:

  • gyógyvizes gyógymedence,
  • gyógyvizes kádfürdő,
  • iszappakolás,
  • súlyfürdő,
  • szénsavas kádfürdő,
  • orvosi gyógymasszázs,
  • víz alatti vízsugármasszázs,
  • víz alatti csoportos gyógytorna,
  • komplex fürdőgyógyászati ellátás,
  • 18 év alattiak csoportos gyógyúszása,
  • szén-dioxod gyógygázfürdő.

Békés vármegyében hol van lehetőség TB-támogatott gyógyfürdőzésre?

A TB-támogatott ellátást csak annál a fürdőnél lehet igénybe venni, ami rendelkezik érvényes NEAk szerződéssel. A termalfurdo.hu oldal szerint Békés vármegyében az alábbi helyeken van lehetőség TB-támogatott gyógyfürdőzésre:

 Felnőtt napijegy kedvezmény nélkül
Gyulai Várfürdő - felnőtt napijegy kedvezmény nélkül 

4 900

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

2 650

Árpád Gyógy- és Strandfürdő (Békéscsaba)

3 000

Liget Gyógyfürdő és Kemping (Gyomaendrőd)

3 400

Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő

3 200

Dévaványai Gyógyfürdő és Ifjúsági Tábor

1 800

Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdő 

2 900

Tótkomlósi Rózsa Gyógyfürdő

2 200

Fontos megjegyezni, hogy nem minden fürdőben érhető el az összes kezelés. Több helyen legfeljebb csak három-négy szolgáltatást kínálnak.

Milyen jótékony hatásai vannak a gyógyfürdőknek?

Érdemes télen sem hanyagolni a fürdőzést, mert számos jótékony hatása van. A termálvizek csillapítják a fájdalmat és csökkentik a gyulladást, oldják az izmok görcsösségét, támgoatják a szervezet regenerációját. A gyógyfürdőket ajánlják ízületi- és gerincpanaszok esetén, sérülések, műtétek utáni rehabilitációhoz, csontritkulás esetén, nőgyógyászati, urológiai panaszoknál, bőrbetegségek kezelésére is.

Ezeket ne hagyd otthon, ha TB-támogatott kúrára indulsz

  • Érvényes TAJ-kártya és orvosi beutaló – a recepción ellenőrzik.
  • Törölköző és fürdőpapucs – a legtöbb helyen kötelező.
  • Vizes holmiknak külön táska, mert a gyógyvíz nyomot hagyhat.
  • Ivóvíz vagy kulacs – a meleg gyógyvízben gyorsan kiszárad a szervezet.
  • Kisebb címletű készpénz, mert nem minden helyen van terminál.
  • Kényelmes ruha, amit könnyű levenni, hiszen több kezelést is igénybe vehetsz.
  • Orvosi papírok másolata – gyakran elkérik a recepción.

