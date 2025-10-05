Negyed évezred közösségben – Tarhos együtt ünnepelt – galériával

A település fennállásának 250. és önállóságuk 75. évfordulójához is kapcsolódva rendezték meg a számos programból álló tarhosi falunapot szombaton.

A tarhosi falunap számos érdekességet tartogatott. Elismeréseket is átadtak. Fotó: Kiss Zoltán

A tarhosi falunapon a legfiatalabbakat is köszöntötték

Az esemény egyik legfontosabb része délben kezdődött, amikor először az elmúlt egy évben született gyermekeket és szüleiket köszöntötték. Szilágyi Anikó alpolgármester hangsúlyozta, nincs nagyobb ajándék egy közösség számára, mint amikor új életek születésének lehet örülni.

– Gyermekeink jelentik a jövőt, az összetartozás örömét és a reményt, hogy falunk mindig élettel teli lesz – fogalmazott. – Szombaton közösségünk legfiatalabb tagjait köszöntöttük, akiket szeretettel, gondoskodással és jó kívánságokkal ölelünk körbe. Az újszülöttek reményt és mosolyt hoznak mindannyiunk életébe.

A gyermekeket és szüleiket Kürti Sándor polgármester, dr. Kovács József országgyűlési képviselő és Kónya István térségi tanácsnok köszöntötte ajándékokkal.

A két szám jelzi a közösség erejét

Az ünnepség következő részében Szilágyi Anikó nagyon fontosnak nevezte, hogy együtt ünnepelhetik a község jeles évfordulóit, a település fennállásának 250. és önállóságuk 75. évét.