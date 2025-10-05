37 perce
Negyed évezred közösségben – Tarhos együtt ünnepelt – galériával
A település fennállásának 250. évfordulóját ünnepelték, és számos elismerést is átadtak szombaton. A tarhosi falunapot emellett főzőverseny és számos érdekes program színesítette.
A település fennállásának 250. és önállóságuk 75. évfordulójához is kapcsolódva rendezték meg a számos programból álló tarhosi falunapot szombaton.
A tarhosi falunapon a legfiatalabbakat is köszöntötték
Az esemény egyik legfontosabb része délben kezdődött, amikor először az elmúlt egy évben született gyermekeket és szüleiket köszöntötték. Szilágyi Anikó alpolgármester hangsúlyozta, nincs nagyobb ajándék egy közösség számára, mint amikor új életek születésének lehet örülni.
– Gyermekeink jelentik a jövőt, az összetartozás örömét és a reményt, hogy falunk mindig élettel teli lesz – fogalmazott. – Szombaton közösségünk legfiatalabb tagjait köszöntöttük, akiket szeretettel, gondoskodással és jó kívánságokkal ölelünk körbe. Az újszülöttek reményt és mosolyt hoznak mindannyiunk életébe.
A gyermekeket és szüleiket Kürti Sándor polgármester, dr. Kovács József országgyűlési képviselő és Kónya István térségi tanácsnok köszöntötte ajándékokkal.
A két szám jelzi a közösség erejét
Az ünnepség következő részében Szilágyi Anikó nagyon fontosnak nevezte, hogy együtt ünnepelhetik a község jeles évfordulóit, a település fennállásának 250. és önállóságuk 75. évét.
A tarhosi falunapFotók: Kiss Zoltán
– Ez a két szám egyszerre őrzi a múltunk gazdagságát és jelzi közösségünk erejét és összetartozását. Az évforduló alkalmat ad arra, hogy hálával gondoljunk mindazokra, akik munkájukkal, áldozatvállalásukkal hozzájárultak a település fejlődéséhez, és példát mutattak a jövő nemzedékeinek – emelte ki. – Szombaton azokat a személyiségeket köszöntettük, akik tevékenységükkel kiemelkedőt alkottak közösségünkért. Az évfordulók alkalmából nemcsak a múltat idézzük fel, hanem köszönetet mondunk mindazoknak, akik életükkel, munkásságukkal maradandót alkottak a település érdekében.
Elismeréseket adtak át
Tarhos sportéletében vállalt szerepért posztumusz elismerésben részesült
- idős Mucsi István, a díjat unokája Mucsi Márk vette át.
- A sport területen végzett tevékenységéért vehetett át elismerést Bőtsch János és felesége.
- Szintén a sport területén szerzett maradandó érdemeket Tóth Ferenc. Az elismerést lánya, Tóth Anikó vette át.
A Tarhos oktatási életében vállalt szerepéért
- posztumusz elismerésben részesült id. Molnár István, amit fia ifj. Molnár István vett át.
- Ugyancsak posztumusz elismerést érdemelt ki Sáfrány László. A kitüntetést lánya, Orovecz Imréné vette át.
- Hortobágyi József ugyancsak az oktatási életben vállalt szerepéért érdemelt ki elismerést. Elismerést fia, ifj. Hortobágyi József vette át.
A nagyszerű építészmérnököt is elismerték
A képviselő-testület és a lakosság nevében a Tarhos Községért kitüntető címet adományozták Lipcsei Gábor okleveles építészmérnöknek, elismerve szakmai munkásságát, lokálpatrióta elkötelezettségét, és azt a példamutató hűséget, amellyel szülőfalujához és közösségéhez ragaszkodik.
Lipcsei Gábor 2012-től az Óbuda Group cégcsoport, Magyarország legnagyobb tervező és mérnöki vállalatának elnöke, a Magyar Építészkamara elnökségi tagja. Több évtizedes működésük fontosabb projektjei között szerepel a Tesco országos hálózatának építése, az Audi és a Mercedes gyárak tervezése. Az általa tervezett és irányított projektek Tarhoson, a templom, az iskola, a tornacsarnok, a ravatalozó, amelyek nem csak funkcionális és esztétikai értéket képviselnek, hanem a közösség identitását is erősítik.
Díszpolgár lett dr. Kovács József
A tarhosi önkormányzat díszpolgári címmel tüntette ki dr. Kovács József országgyűlési képviselőt. Méltatásában Kürti Sándor elmondta, dr. Kovács József az egészségügyi pályán eltöltött évtizedek után országos közéleti szerepvállalása során is ugyanazzal az alázattal és eltökéltséggel dolgozott a köz javáért.
– Minden pozícióban a legfontosabbat, az embert tartotta szem előtt, az embert, különösen avidéken, a kisebb településeken élő embert – részletezte. – Dr. Kovács József nem ígérgetett, hanem cselekedett. A Tarhos számára az elmúlt évtizedben nyújtott támogatása közel 2 milliárd forintnyi forrást jelent. Emellett kitartása és közbenjárása alapozta meg, hogy Tarhos központjában egy gyönyörű, méltóságteljes templom áll, amely püspöki támogatással valósult meg.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Megköszönték Kürti Sándor faluért tett munkáját
Az ünnepség végén elismerték és megköszönték Kürti Sándor polgármester és felesége faluért tett munkáját.
A közösségek ünnepe volt
Kürti Sándor polgármester elmondta, a falunap minden évben a helyi közösségek ünnepe, amelynek idén különleges aktualitást adtak az évfordulók.
– Nagyon fontos, hogy a helyiek együtt legyenek. A főzőversenyen 30 csapat vett részt, mindenki marhából készítette el a saját finomságát. Minden csapat 5-5 kiló marhahúst kapott, amelyből szabadon készíthette el saját ételét a gulyástól a pörköltig – árulta el a polgármester.
A teljesség igénye nélkül a falunapon volt jótékonysági futás a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány és a Tarhos Iskolájáért Közalapítvány javára, de kutyaszépségverseny és számos fellépő is színesítette a rendezvényt.
Százötven évesen is gyúrtak a kolbászolimpián - galériával, videóval