50 ezer forint jár a kiválóan teljesítő gimnazistáknak

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere sajtótájékoztatón emlékeztetett, hogy az önkormányzat városi tanulmányi ösztöndíjat biztosított – jellemzően iskolai alapítványokon keresztül – az előző, 2024/25-ös tanév végén azon békéscsabai gimnazisták számára, akik befejezték a 10., 11. és 12. évfolyamot, illetve tanulmányi átlaguk elérte a 4,8-at, továbbá

A kiváló teljesítményt nyújtó békéscsabai gimnazistáknak jár az 50 ezer forintos városi tanulmányi ösztöndíj. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

az Andrássy gimnáziumban,

a Belvárosi gimnáziumban,

az evangélikus gimnáziumban,

a szlovák gimnáziumban,

a Bartók Béla szakgimnáziumban

tanulnak, tanultak.

Városi tanulmányi ösztöndíjjal ösztönzik a békéscsabai gimnazistákat

Hangsúlyozta, hogy ez a támogatási forma éves szinten nagyjából 10 millió forintos kiadást jelent az önkormányzat számára. Békéscsaba ezzel az egyszeri 50 ezer forintos városi tanulmányi ösztöndíjjal igyekszik motiválni a gimnazistákat a lehető legjobb eredmény elérése érdekében.

Az előző tanév végén rengetegen kaptak 50 ezer forintos támogatást

A városi közgyűlés elé került anyag szerint az előző tanévben 166 békéscsabai gimnazista volt jogosult a városi tanulmányi ösztöndíjra:

az Andrássyból 87-en,

a Belvárosiból 50-en,

az evangélikusból 20-an,

a szlovákból hatan,

a Bartókból hárman.

A téma azért került ismét a grémium elé, mert volt, ahol a vártnál több diák ért el kimagasló eredményt, így plusz pénzre volt szükség.