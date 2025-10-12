október 12., vasárnap

Városi tanulmányi ösztöníj

38 perce

50 ezer forint jár a kiválóan teljesítő gimnazistáknak

Egyszeri 50 ezer forintot ad a város a kiváló teljesítményt nyújtó gimnazisták számára. A tanulmányi ösztöndíj ügye is napirendre került a minap a városi közgyűlés ülésén.

Licska Balázs

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere sajtótájékoztatón emlékeztetett, hogy az önkormányzat városi tanulmányi ösztöndíjat biztosított – jellemzően iskolai alapítványokon keresztül – az előző, 2024/25-ös tanév végén azon békéscsabai gimnazisták számára, akik befejezték a 10., 11. és 12. évfolyamot, illetve tanulmányi átlaguk elérte a 4,8-at, továbbá

Tanulmányi ösztöndíj jár a jól teljesítő csabai diákok számára
A kiváló teljesítményt nyújtó békéscsabai gimnazistáknak jár az 50 ezer forintos városi tanulmányi ösztöndíj. Fotó: Illusztráció: Shutterstock
  • az Andrássy gimnáziumban,
  • a Belvárosi gimnáziumban,
  • az evangélikus gimnáziumban,
  • a szlovák gimnáziumban,
  • a Bartók Béla szakgimnáziumban

tanulnak, tanultak.

Városi tanulmányi ösztöndíjjal ösztönzik a békéscsabai gimnazistákat

Hangsúlyozta, hogy ez a támogatási forma éves szinten nagyjából 10 millió forintos kiadást jelent az önkormányzat számára. Békéscsaba ezzel az egyszeri 50 ezer forintos városi tanulmányi ösztöndíjjal igyekszik motiválni a gimnazistákat a lehető legjobb eredmény elérése érdekében.

Az előző tanév végén rengetegen kaptak 50 ezer forintos támogatást

A városi közgyűlés elé került anyag szerint az előző tanévben 166 békéscsabai gimnazista volt jogosult a városi tanulmányi ösztöndíjra:

  • az Andrássyból 87-en,
  • a Belvárosiból 50-en,
  • az evangélikusból 20-an,
  • a szlovákból hatan,
  • a Bartókból hárman.

A téma azért került ismét a grémium elé, mert volt, ahol a vártnál több diák ért el kimagasló eredményt, így plusz pénzre volt szükség. 

 

 

