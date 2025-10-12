4 órája
50 ezer forint jár a kiválóan teljesítő gimnazistáknak
Egyszeri 50 ezer forintot ad a város a kiváló teljesítményt nyújtó gimnazisták számára. A tanulmányi ösztöndíj ügye is napirendre került a minap a városi közgyűlés ülésén.
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere sajtótájékoztatón emlékeztetett, hogy az önkormányzat városi tanulmányi ösztöndíjat biztosított – jellemzően iskolai alapítványokon keresztül – az előző, 2024/25-ös tanév végén azon békéscsabai gimnazisták számára, akik befejezték a 10., 11. és 12. évfolyamot, illetve tanulmányi átlaguk elérte a 4,8-at, továbbá
- az Andrássy gimnáziumban,
- a Belvárosi gimnáziumban,
- az evangélikus gimnáziumban,
- a szlovák gimnáziumban,
- a Bartók Béla szakgimnáziumban
tanulnak, tanultak.
Városi tanulmányi ösztöndíjjal ösztönzik a békéscsabai gimnazistákat
Hangsúlyozta, hogy ez a támogatási forma éves szinten nagyjából 10 millió forintos kiadást jelent az önkormányzat számára. Békéscsaba ezzel az egyszeri 50 ezer forintos városi tanulmányi ösztöndíjjal igyekszik motiválni a gimnazistákat a lehető legjobb eredmény elérése érdekében.
Az előző tanév végén rengetegen kaptak 50 ezer forintos támogatást
A városi közgyűlés elé került anyag szerint az előző tanévben 166 békéscsabai gimnazista volt jogosult a városi tanulmányi ösztöndíjra:
- az Andrássyból 87-en,
- a Belvárosiból 50-en,
- az evangélikusból 20-an,
- a szlovákból hatan,
- a Bartókból hárman.
A téma azért került ismét a grémium elé, mert volt, ahol a vártnál több diák ért el kimagasló eredményt, így plusz pénzre volt szükség.
