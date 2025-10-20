Fiatal tehetségek ünnepe – átadták a tanulmányi ösztöndíjakat - galériával, videóval

A gyulai Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíj ünnepélyes átadásán Kónya István alpolgármester elmondta, mindig különleges érzés a városháza dísztermében állni, amikor fiatal tehetségeket köszönthetnek.

A Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíjat 32 diák érdemelte ki idén. Fotó: Kiss Zoltán

– Ezek a pillanatok túlmutatnak egy ünnepségen vagy egy díjátadón. Arról szólnak, hogy a város közössége felismeri és elismeri azokat, akik képesek többet látni, többet vállalni és messzebbre tekinteni, mint a hétköznapok horizontja – fogalmazott Kónya István.

A Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíjjal egy szemléletet is megidéznek

Az alpolgármester elmondta, amikor a Bay Zoltán nevét viselő ösztöndíjat átadják, nemcsak egy tudóst idéznek meg, hanem egy szemléletet is.

– Ő volt az, aki elsőként küldött jelet a Hold felé, és megmutatta, hogy a tudomány igazi ereje nem a távolságok meghódításában, hanem az emberi kíváncsiságban rejlik. Mert minden felfedezés valahol belül kezdődik, egy kérdésnél, egy ötletnél, egy „mi lenne, ha” gondolatnál – emelte ki. – Gyula városa ezzel az ösztöndíjjal ugyanezt a szellemiséget szeretné továbbvinni. Hogy a fiatalok bátran keressék a saját útjukat, és ne féljenek új irányokat kijelölni, akár a tudományban, akár a művészetben, akár az élet más területein.

A világ gyorsabban változik, mint valaha

Mint kifejtette, a fiatalok ma egy olyan világban élnek, amely gyorsabban változik, mint valaha.

– Új szakmák születnek és tűnnek el. Új technológiák alakítják a gondolkodást, és az embernek újra meg újra meg kell tanulnia, hogy maradhat önazonos ebben a sodrásban – részletezte. – De éppen ez adja ennek a korosztálynak az erejét. A rugalmasság, a kíváncsiság és az a bátorság, amivel megmerik kérdezni: „miért ne lehetne másképp?” Ez az a kérdés, amely minden valódi felfedezés mögött ott áll, és ez az, ami továbbviszi a világot.

A tehetségeknek legyen hova visszatérniük

Felidézte, hogy amikor egy évtizeddel ezelőtt megalapították a Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíjat, az a cél vezérelte őket, hogy támogassák azokat a fiatalokat, akik tehetségükkel, szorgalmukkal és hivatástudatukkal egyszer majd visszatérhetnek a városba és gyarapíthatják a közösséget.