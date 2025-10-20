október 20., hétfő

Jövő

35 perce

Fiatal tehetségek ünnepe – átadták a tanulmányi ösztöndíjakat - galériával, videóval

Címkék#átadó#elismerés#tehetség#Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíj

Ünnepélyes keretek között adták át a tehetségeket segítő ösztöndíjat a városháza dísztermében. A Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíjat harminckét fiatal érdemelte ki.

Papp Gábor

A gyulai Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíj ünnepélyes átadásán Kónya István alpolgármester elmondta, mindig különleges érzés a városháza dísztermében állni, amikor fiatal tehetségeket köszönthetnek.  

kiosztották a tanulmányi ösztöndíjakat
A Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíjat 32 diák érdemelte ki idén. Fotó: Kiss Zoltán

– Ezek a pillanatok túlmutatnak egy ünnepségen vagy egy díjátadón. Arról szólnak, hogy a város közössége felismeri és elismeri azokat, akik képesek többet látni, többet vállalni és messzebbre tekinteni, mint a hétköznapok horizontja – fogalmazott Kónya István.

A Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíjjal egy szemléletet is megidéznek

Az alpolgármester elmondta, amikor a Bay Zoltán nevét viselő ösztöndíjat átadják, nemcsak egy tudóst idéznek meg, hanem egy szemléletet is. 

– Ő volt az, aki elsőként küldött jelet a Hold felé, és megmutatta, hogy a tudomány igazi ereje nem a távolságok meghódításában, hanem az emberi kíváncsiságban rejlik. Mert minden felfedezés valahol belül kezdődik, egy kérdésnél, egy ötletnél, egy „mi lenne, ha” gondolatnál – emelte ki. – Gyula városa ezzel az ösztöndíjjal ugyanezt a szellemiséget szeretné továbbvinni. Hogy a fiatalok bátran keressék a saját útjukat, és ne féljenek új irányokat kijelölni, akár a tudományban, akár a művészetben, akár az élet más területein.

A világ gyorsabban változik, mint valaha

Mint kifejtette, a fiatalok ma egy olyan világban élnek, amely gyorsabban változik, mint valaha. 

– Új szakmák születnek és tűnnek el. Új technológiák alakítják a gondolkodást, és az embernek újra meg újra meg kell tanulnia, hogy maradhat önazonos ebben a sodrásban – részletezte. – De éppen ez adja ennek a korosztálynak az erejét. A rugalmasság, a kíváncsiság és az a bátorság, amivel megmerik kérdezni: „miért ne lehetne másképp?” Ez az a kérdés, amely minden valódi felfedezés mögött ott áll, és ez az, ami továbbviszi a világot. 

A tehetségeknek legyen hova visszatérniük

Felidézte, hogy amikor egy évtizeddel ezelőtt megalapították a Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíjat, az a cél vezérelte őket, hogy támogassák azokat a fiatalokat, akik tehetségükkel, szorgalmukkal és hivatástudatukkal egyszer majd visszatérhetnek a városba és gyarapíthatják a közösséget.

– Nem az volt a célunk, hogy minden tehetséges itt tartsunk, hanem az, hogy legyen hova visszatérniük. Hogy tudják, Gyula városa számít rájuk, és nyitott ajtóval várja őket, akármerre is vezet most az útjuk. A kezdeti húsz megítélhető ösztöndíjból mára harminckettő lett – hangsúlyozta. – Idén 56 pályázat érkezett, ami önmagában is biztató jel, az pedig külön öröm, hogy az ösztöndíjasok között idén is sokféle tudományterület képviselteti magát az orvostudománytól a mérnöki pályán át a pszichológiáig, a pedagógiától a nemzetközi gazdálkodásig. Ez a sokszínűség adja Gyula szellemi erejét.

Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíj átadás Gyulán

Fotók: Kiss Zoltán

 

Az ösztöndíjas diákok:

  • Budai Máté
  • Danics Boglárka Alexandra
  • Godó Nándor
  • Gyenge Gergő
  • Józsa Lora
  • Kovács Adél
  • Kovács Dalma
  • Molnár Luca Diána
  • Nacsa Domán
  • Stavaru Mara
  • Borzsák Nikoletta Hanna
  • Molnár Eszter
  • Ruszkó Panna
  • Benkő Péter
  • Fodor Kata
  • Guti Boglárka
  • Horváth Lili Anna
  • Juhász Krisztina
  • Kovács Benjamin
  • Kovács Viktória
  • Kőfaragó Lara Dóra
  • Lipcsei Emese Csilla
  • Mátyási Zsombor
  • Nicoara Eszter
  • Orbán Martin
  • Papp Renáta
  • Perlaki Anna
  • Poczik Zsófia
  • Suhajda Gergő
  • Szalai Donát
  • Szép-Gergely Zsófia Helga
  • Szöllősi Hanna

