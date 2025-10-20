35 perce
Fiatal tehetségek ünnepe – átadták a tanulmányi ösztöndíjakat - galériával, videóval
Ünnepélyes keretek között adták át a tehetségeket segítő ösztöndíjat a városháza dísztermében. A Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíjat harminckét fiatal érdemelte ki.
A gyulai Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíj ünnepélyes átadásán Kónya István alpolgármester elmondta, mindig különleges érzés a városháza dísztermében állni, amikor fiatal tehetségeket köszönthetnek.
– Ezek a pillanatok túlmutatnak egy ünnepségen vagy egy díjátadón. Arról szólnak, hogy a város közössége felismeri és elismeri azokat, akik képesek többet látni, többet vállalni és messzebbre tekinteni, mint a hétköznapok horizontja – fogalmazott Kónya István.
A Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíjjal egy szemléletet is megidéznek
Az alpolgármester elmondta, amikor a Bay Zoltán nevét viselő ösztöndíjat átadják, nemcsak egy tudóst idéznek meg, hanem egy szemléletet is.
– Ő volt az, aki elsőként küldött jelet a Hold felé, és megmutatta, hogy a tudomány igazi ereje nem a távolságok meghódításában, hanem az emberi kíváncsiságban rejlik. Mert minden felfedezés valahol belül kezdődik, egy kérdésnél, egy ötletnél, egy „mi lenne, ha” gondolatnál – emelte ki. – Gyula városa ezzel az ösztöndíjjal ugyanezt a szellemiséget szeretné továbbvinni. Hogy a fiatalok bátran keressék a saját útjukat, és ne féljenek új irányokat kijelölni, akár a tudományban, akár a művészetben, akár az élet más területein.
A világ gyorsabban változik, mint valaha
Mint kifejtette, a fiatalok ma egy olyan világban élnek, amely gyorsabban változik, mint valaha.
– Új szakmák születnek és tűnnek el. Új technológiák alakítják a gondolkodást, és az embernek újra meg újra meg kell tanulnia, hogy maradhat önazonos ebben a sodrásban – részletezte. – De éppen ez adja ennek a korosztálynak az erejét. A rugalmasság, a kíváncsiság és az a bátorság, amivel megmerik kérdezni: „miért ne lehetne másképp?” Ez az a kérdés, amely minden valódi felfedezés mögött ott áll, és ez az, ami továbbviszi a világot.
A tehetségeknek legyen hova visszatérniük
Felidézte, hogy amikor egy évtizeddel ezelőtt megalapították a Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíjat, az a cél vezérelte őket, hogy támogassák azokat a fiatalokat, akik tehetségükkel, szorgalmukkal és hivatástudatukkal egyszer majd visszatérhetnek a városba és gyarapíthatják a közösséget.
– Nem az volt a célunk, hogy minden tehetséges itt tartsunk, hanem az, hogy legyen hova visszatérniük. Hogy tudják, Gyula városa számít rájuk, és nyitott ajtóval várja őket, akármerre is vezet most az útjuk. A kezdeti húsz megítélhető ösztöndíjból mára harminckettő lett – hangsúlyozta. – Idén 56 pályázat érkezett, ami önmagában is biztató jel, az pedig külön öröm, hogy az ösztöndíjasok között idén is sokféle tudományterület képviselteti magát az orvostudománytól a mérnöki pályán át a pszichológiáig, a pedagógiától a nemzetközi gazdálkodásig. Ez a sokszínűség adja Gyula szellemi erejét.
Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíj átadás GyulánFotók: Kiss Zoltán
Az ösztöndíjas diákok:
- Budai Máté
- Danics Boglárka Alexandra
- Godó Nándor
- Gyenge Gergő
- Józsa Lora
- Kovács Adél
- Kovács Dalma
- Molnár Luca Diána
- Nacsa Domán
- Stavaru Mara
- Borzsák Nikoletta Hanna
- Molnár Eszter
- Ruszkó Panna
- Benkő Péter
- Fodor Kata
- Guti Boglárka
- Horváth Lili Anna
- Juhász Krisztina
- Kovács Benjamin
- Kovács Viktória
- Kőfaragó Lara Dóra
- Lipcsei Emese Csilla
- Mátyási Zsombor
- Nicoara Eszter
- Orbán Martin
- Papp Renáta
- Perlaki Anna
- Poczik Zsófia
- Suhajda Gergő
- Szalai Donát
- Szép-Gergely Zsófia Helga
- Szöllősi Hanna
