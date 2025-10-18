október 18., szombat

Levendulaházikót avattak a tankertben - galériával, videóval

Levendulaházikót avattak, kihirdették a „Mutasd a kerted!” tanulói pályázat eredményét és újabb adományt is érkezett. Nagy dolgok történtek a tankertben szombaton délelőtt.

Papp Gábor

Több eseményt is tartottak szombaton délelőtt a békéscsabai Lencsési Általános Iskolában, amelyek egyrésze a tankertben zajlott.

A tankertben Levendulaházikót avattak
A tankert tovább bővült. Fotó: Bencsik Ádám

– Szombaton tanítás nélküli munkanap volt az iskolában, amelynek keretében alapvetően egy kötetlen jó hangulatú pályaorientációs napot szerveztünk az iskola aulájában, illetve a tantermekben – tudtuk meg Vida Andrástól. A Lencsési Általános Iskola igazgatója elmondta, a napot a tankertjükhöz kapcsolódó programok is kiegészítették.

A tankertet Levendulaházikó is díszíti már

– A közvetlen előzmények májusig, a Békés Vármegyei Kormányhivatal által Gyulán megtartott Főzz és segíts! elnevezésű karitatív rendezvényig nyúlnak vissza – tette hozzá Vida András. – A jótékonysági esemény bevételéből az iskolai alapítvány is támogatást kapott. Intézményünkben már évek óta foglalkoznak a tankerttel a gyerekek. Ehhez a tankerthez vettünk egy kis faházat, kerti szerszámtárolót, ami illeszkedik a környezethez. Ennek a Levendulaházikónak az átadása is fontos eleme volt a szombati programnak.

Lencsési Általános Iskola tankerti avató

Fotók: Bencsik Ádám

Sikeres volt a kerékpártúra is

Szeptember 6-án egy sikeres jótékonysági kerékpártúrát szerveztek Szabadkígyósra, amelyen a gyerekek, tanárok, szülők is részt vettek. A Tekerj és segíts! című programból befolyt 250 ezer forintos összeget is átnyújtotta jelképesen dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja és Alföldi Károly, a Csabai Jövőért Egyesület elnöke Vida Andrásnak az eseményen. A Mutasd a kerted!” tanulói pályázat eredményhirdetését ugyancsak megtartották.

Dr. Takács Árpád köszöntőjében elmondta, a Lencsési lakótelep Békéscsaba egyik legnagyobb városrésze, a Lencsési Általános Iskola pedig a város meghatározó, kiváló iskolája, remek pedagógusokkal, jó szervezőkkel és nagyszerű adottságokkal. Kiemelte a kertészkedés és a különböző szakkörök még különlegesebbé teszik az intézményt. Szólt arról, hogy a jótékonysági rendezvények, a Főzz és segíts!, a Tekerj és segíts!, a Fuss és Segíts!, valamint a Gyűjts és Segíts! nem csak támogatást jelent, hanem példát is mutat a gyerekeknek. Mint mondta, a Tekerj és Segíts! Programon idén 180-an kerékpároztak, és abban bíznak, hogy jövőre ez a szám elérheti a 300-at.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A szombati programon egyébként a gyerekek kemencében ízletes kenyérlángost és sült tököt is készítettek. 

 


 

 

