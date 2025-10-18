Levendulaházikót avattak a tankertben - galériával, videóval

Sikeres volt a kerékpártúra is

Szeptember 6-án egy sikeres jótékonysági kerékpártúrát szerveztek Szabadkígyósra, amelyen a gyerekek, tanárok, szülők is részt vettek. A Tekerj és segíts! című programból befolyt 250 ezer forintos összeget is átnyújtotta jelképesen dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja és Alföldi Károly, a Csabai Jövőért Egyesület elnöke Vida Andrásnak az eseményen. A Mutasd a kerted!” tanulói pályázat eredményhirdetését ugyancsak megtartották.

Dr. Takács Árpád köszöntőjében elmondta, a Lencsési lakótelep Békéscsaba egyik legnagyobb városrésze, a Lencsési Általános Iskola pedig a város meghatározó, kiváló iskolája, remek pedagógusokkal, jó szervezőkkel és nagyszerű adottságokkal. Kiemelte a kertészkedés és a különböző szakkörök még különlegesebbé teszik az intézményt. Szólt arról, hogy a jótékonysági rendezvények, a Főzz és segíts!, a Tekerj és segíts!, a Fuss és Segíts!, valamint a Gyűjts és Segíts! nem csak támogatást jelent, hanem példát is mutat a gyerekeknek. Mint mondta, a Tekerj és Segíts! Programon idén 180-an kerékpároztak, és abban bíznak, hogy jövőre ez a szám elérheti a 300-at.

A szombati programon egyébként a gyerekek kemencében ízletes kenyérlángost és sült tököt is készítettek.