Levendulaházikót avattak a tankertben - galériával, videóval
Levendulaházikót avattak, kihirdették a „Mutasd a kerted!” tanulói pályázat eredményét és újabb adományt is érkezett. Nagy dolgok történtek a tankertben szombaton délelőtt.
Több eseményt is tartottak szombaton délelőtt a békéscsabai Lencsési Általános Iskolában, amelyek egyrésze a tankertben zajlott.
– Szombaton tanítás nélküli munkanap volt az iskolában, amelynek keretében alapvetően egy kötetlen jó hangulatú pályaorientációs napot szerveztünk az iskola aulájában, illetve a tantermekben – tudtuk meg Vida Andrástól. A Lencsési Általános Iskola igazgatója elmondta, a napot a tankertjükhöz kapcsolódó programok is kiegészítették.
A tankertet Levendulaházikó is díszíti már
– A közvetlen előzmények májusig, a Békés Vármegyei Kormányhivatal által Gyulán megtartott Főzz és segíts! elnevezésű karitatív rendezvényig nyúlnak vissza – tette hozzá Vida András. – A jótékonysági esemény bevételéből az iskolai alapítvány is támogatást kapott. Intézményünkben már évek óta foglalkoznak a tankerttel a gyerekek. Ehhez a tankerthez vettünk egy kis faházat, kerti szerszámtárolót, ami illeszkedik a környezethez. Ennek a Levendulaházikónak az átadása is fontos eleme volt a szombati programnak.
Sikeres volt a kerékpártúra is
Szeptember 6-án egy sikeres jótékonysági kerékpártúrát szerveztek Szabadkígyósra, amelyen a gyerekek, tanárok, szülők is részt vettek. A Tekerj és segíts! című programból befolyt 250 ezer forintos összeget is átnyújtotta jelképesen dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja és Alföldi Károly, a Csabai Jövőért Egyesület elnöke Vida Andrásnak az eseményen. A Mutasd a kerted!” tanulói pályázat eredményhirdetését ugyancsak megtartották.
Dr. Takács Árpád köszöntőjében elmondta, a Lencsési lakótelep Békéscsaba egyik legnagyobb városrésze, a Lencsési Általános Iskola pedig a város meghatározó, kiváló iskolája, remek pedagógusokkal, jó szervezőkkel és nagyszerű adottságokkal. Kiemelte a kertészkedés és a különböző szakkörök még különlegesebbé teszik az intézményt. Szólt arról, hogy a jótékonysági rendezvények, a Főzz és segíts!, a Tekerj és segíts!, a Fuss és Segíts!, valamint a Gyűjts és Segíts! nem csak támogatást jelent, hanem példát is mutat a gyerekeknek. Mint mondta, a Tekerj és Segíts! Programon idén 180-an kerékpároztak, és abban bíznak, hogy jövőre ez a szám elérheti a 300-at.
A szombati programon egyébként a gyerekek kemencében ízletes kenyérlángost és sült tököt is készítettek.
