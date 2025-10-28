1 órája
Négyezer méter magasból ugrott ki a szülinapos dédnagymama – fotókkal
Nem mindennapi ajándékot kapott nemrégiben egy medgyesegyházi dédnagymama. Frajsták Jánosné tandemugrással ünnepelte 80. születésnapját, mellyel egy régóta dédelgetett álma vált valóra.
– Már akkor akartam akartam ugrani, amikor a fiam, Norbert még a nyolcvanas évek végén Szolnokon szolgált deszantosként, és volt néhány ejtőernyős ugrása. Azóta folyamatosan ott motoszkált a fejemben a gondolat, hogy egyszer jó lenne kipróbálni – sorolta megkeresésünkre az előzményeket Frajsták Jánosné Ilona. A medgyesegyházi dédnagymama sűrűn mondogatta a gyerekeinek, hogy 70 éves korában kipróbálja a tandemugrást. Sajnos azonban mivel akkoriban halt meg az édesanyja, így a dolgot akkor elvetették. Aztán teltek múltak az évek, és Ilona számára a 80. szülinap lett a kitűzött cél. Mint mesélte, a családtagjai az ötlet miatt többnyire megmosolyogták, sőt a Békéscsabán élő húga, Marika még ellenezte is az ugrást. Egyébként elmondta, hogy kislány korában is meglehetősen bevállalós volt, sokat mászott fára és sosem félt a magasban.
A tandemugrás egy váratlan meglepetéssel indult
Ilona szeptember 23-án ünnepelte nyolcvanadik születésnapját, néhány napra rá pedig, ha nem is olyan nagy meglepetésként, de végül megkapta a családjától a vágyott tandemugrásról szóló élményajándékot. A nagy eseményre október 18-án a szegedi repülőtéren került sor. Ugyanakkor azt nem tudták előre, hogy éppen Norbert fia egykori századtársával, Csorba Józseffel ugrik majd, ami mindenki számára egyfajta megnyugvást jelentett, hogy ezáltal jó kezekben lesz. Az ugrás kivitelezését nehezítette, hogy Ilona jobb térdét tavaly szeptemberben műtötték, a bal térde pedig jelenleg is protézisre vár. Szerencsére azonban mivel mindkét lábát be tudta hajlítani, illetve ki tudta egyenesíteni, így felszállhattak a repülővel.
Frajsták Jánosné Ilona tandemugrása a szegedi repülőtérenFotók: Frajsták Norbert
Óriási élmény volt
Huszonöt percig tartó repülés után, 4000 méterről ugrottak ki a repülőgépből, mínusz 4 Celsius fokos hidegben, ami azért Ilona bevallása szerint furcsa volt, és érthető módon nem esett neki valami túl jól.
– Szinte semmit nem éreztem, nem volt bennem félelem, egy nagyon csodálatos dolog volt, gyakorlatilag euforikus állapotba kerültem, ezt így nem lehet elmondani, tényleg érezni kell. A táj, a kilátás is fantasztikus volt. Azt mondtam a Józsinak, miután földet értünk, hogy máris mennék újra – osztotta meg élményeit a születésnapos.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
A család izgult a dédnagymamáért
Hozzátette, hogy a családtagok nagyon izgultak érte, közülük többen is várták a földre érkezéskor. Mint mondta, unokája, Flóri annyira ideges volt, hogy el sem ment a tandemugrásra, Norbi unokája pedig még meg is siratta. Arra a kérdésre, hogy tervez-e még hasonlóan extrém dolgot csinálni a jövőben, azt felelte, csak annyit, hogy szeretne rendes kerékpárral közlekedni, és reméli, hogy a jövő tavasszal esedékes térdműtéte után már erre jobban lesz lehetősége.
Megmondták a mentők, hogyan kell szabad utat adni a mentőautóknak