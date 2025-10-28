október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemcsak a húszéveseké a világ

1 órája

Négyezer méter magasból ugrott ki a szülinapos dédnagymama – fotókkal

Címkék#élmény#dédnagymama#medgyesegyházi#tandemugrás#Békéscsaba

Nem mindennapi ajándékot kapott nemrégiben egy medgyesegyházi dédnagymama. Frajsták Jánosné tandemugrással ünnepelte 80. születésnapját, mellyel egy régóta dédelgetett álma vált valóra.

Vincze Attila

– Már akkor akartam akartam ugrani, amikor a fiam, Norbert még a nyolcvanas évek végén Szolnokon szolgált deszantosként, és volt néhány ejtőernyős ugrása. Azóta folyamatosan ott motoszkált a fejemben a gondolat, hogy egyszer jó lenne kipróbálni – sorolta megkeresésünkre az előzményeket Frajsták Jánosné Ilona. A medgyesegyházi dédnagymama sűrűn mondogatta a gyerekeinek, hogy 70 éves korában kipróbálja a tandemugrást. Sajnos azonban mivel akkoriban halt meg az édesanyja, így a dolgot akkor elvetették. Aztán teltek múltak az évek, és Ilona számára a 80. szülinap lett a kitűzött cél. Mint mesélte, a családtagjai az ötlet miatt többnyire megmosolyogták, sőt a Békéscsabán élő húga, Marika még ellenezte is az ugrást. Egyébként elmondta, hogy kislány korában is meglehetősen bevállalós volt, sokat mászott fára és sosem félt a magasban.

Frajsták Jánosné Ilona október közepén hajtotta végre a tandemugrást
A nyolcvanéves Frajsták Jánosné Ilona október közepén hajtotta végre a tandemugrást a szegedi repülőtéren. Fotó: Frajsták Norbert

A tandemugrás egy váratlan meglepetéssel indult

Ilona szeptember 23-án ünnepelte nyolcvanadik születésnapját, néhány napra rá pedig, ha nem is olyan nagy meglepetésként, de végül megkapta a családjától a vágyott tandemugrásról szóló élményajándékot. A nagy eseményre október 18-án a szegedi repülőtéren került sor. Ugyanakkor azt nem tudták előre, hogy éppen Norbert fia egykori századtársával, Csorba Józseffel ugrik majd, ami mindenki számára egyfajta megnyugvást jelentett, hogy ezáltal jó kezekben lesz. Az ugrás kivitelezését nehezítette, hogy Ilona jobb térdét tavaly szeptemberben műtötték, a bal térde pedig jelenleg is protézisre vár. Szerencsére azonban mivel mindkét lábát be tudta hajlítani, illetve ki tudta egyenesíteni, így felszállhattak a repülővel.

Frajsták Jánosné Ilona tandemugrása a szegedi repülőtéren

Fotók: Frajsták Norbert

Óriási élmény volt

Huszonöt percig tartó repülés után, 4000 méterről ugrottak ki a repülőgépből, mínusz 4 Celsius fokos hidegben, ami azért Ilona bevallása szerint furcsa volt, és érthető módon nem esett neki valami túl jól.

– Szinte semmit nem éreztem, nem volt bennem félelem, egy nagyon csodálatos dolog volt, gyakorlatilag euforikus állapotba kerültem, ezt így nem lehet elmondani, tényleg érezni kell. A táj, a kilátás is fantasztikus volt. Azt mondtam a Józsinak, miután földet értünk, hogy máris mennék újra – osztotta meg élményeit a születésnapos.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A család izgult a dédnagymamáért

Hozzátette, hogy a családtagok nagyon izgultak érte, közülük többen is várták a földre érkezéskor. Mint mondta, unokája, Flóri annyira ideges volt, hogy el sem ment a tandemugrásra, Norbi unokája pedig még meg is siratta. Arra a kérdésre, hogy tervez-e még hasonlóan extrém dolgot csinálni a jövőben, azt felelte, csak annyit, hogy szeretne rendes kerékpárral közlekedni, és reméli, hogy a jövő tavasszal esedékes térdműtéte után már erre jobban lesz lehetősége.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu