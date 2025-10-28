Négyezer méter magasból ugrott ki a szülinapos dédnagymama – fotókkal

– Már akkor akartam akartam ugrani, amikor a fiam, Norbert még a nyolcvanas évek végén Szolnokon szolgált deszantosként, és volt néhány ejtőernyős ugrása. Azóta folyamatosan ott motoszkált a fejemben a gondolat, hogy egyszer jó lenne kipróbálni – sorolta megkeresésünkre az előzményeket Frajsták Jánosné Ilona. A medgyesegyházi dédnagymama sűrűn mondogatta a gyerekeinek, hogy 70 éves korában kipróbálja a tandemugrást. Sajnos azonban mivel akkoriban halt meg az édesanyja, így a dolgot akkor elvetették. Aztán teltek múltak az évek, és Ilona számára a 80. szülinap lett a kitűzött cél. Mint mesélte, a családtagjai az ötlet miatt többnyire megmosolyogták, sőt a Békéscsabán élő húga, Marika még ellenezte is az ugrást. Egyébként elmondta, hogy kislány korában is meglehetősen bevállalós volt, sokat mászott fára és sosem félt a magasban.

A nyolcvanéves Frajsták Jánosné Ilona október közepén hajtotta végre a tandemugrást a szegedi repülőtéren. Fotó: Frajsták Norbert

A tandemugrás egy váratlan meglepetéssel indult

Ilona szeptember 23-án ünnepelte nyolcvanadik születésnapját, néhány napra rá pedig, ha nem is olyan nagy meglepetésként, de végül megkapta a családjától a vágyott tandemugrásról szóló élményajándékot. A nagy eseményre október 18-án a szegedi repülőtéren került sor. Ugyanakkor azt nem tudták előre, hogy éppen Norbert fia egykori századtársával, Csorba Józseffel ugrik majd, ami mindenki számára egyfajta megnyugvást jelentett, hogy ezáltal jó kezekben lesz. Az ugrás kivitelezését nehezítette, hogy Ilona jobb térdét tavaly szeptemberben műtötték, a bal térde pedig jelenleg is protézisre vár. Szerencsére azonban mivel mindkét lábát be tudta hajlítani, illetve ki tudta egyenesíteni, így felszállhattak a repülővel.